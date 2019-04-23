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中美晶董事長盧明光等四人 獲2019 ERSO Award

2019-04-23 15:27經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

由工研院主辦的半導體年度盛事「2019國際超大型積體電路技術研討會」（VLSI）今（23）日登場，會中並舉辦2019 ERSO Award，以表彰對台灣科技產業有貢獻的人士，今年共有四位得獎人，分別為中美矽晶董事長盧明光、華邦電子董事長焦佑鈞、M31円星科技董事長林孝平、緯穎科技總經理洪麗甯共四位。

潘文淵文教基金會自2007年起設置「ERSO Award」，期望延續開創台灣科技產業及培育人才的精神，帶動新科技產業發展，從創新及產業開創性等角度，遴選出台灣產業的傑出領導人。

ERSO Award肯定盧明光成功帶領中美矽晶建構完整的晶圓生產線，產品系列已跨越資訊、通訊、光電、民生能源等領域，供應國內專業晶圓材料。焦佑鈞率領華邦電子致力於記憶體產品的生產與設計，以IC發展上之專業技術來拓展人類生活各項領域之應用。林孝平於2011自行創業，提供半導體產業高速傳輸介面及基本元件IP，協助相關產業減少產品開發階段失敗機會，客戶涵蓋各大晶圓代工廠與IC設計公司。洪麗甯領導緯穎科技，鎖定雲端伺服器業務發展、專攻雲端客戶，提供巨型資料中心、雲端基礎架構產品及系統解決方案服務。

「2019國際超大型積體電路技術研討會」，今年聚焦在最熱門的AI 、5G、自駕車、半導體異質整合、2D材料等相關技術產業發展現況與未來趨勢，邀請Intel、IBM、台積電、安謀、美光、高通、加州大學柏克萊分校、台灣大學等國內外一線廠商及學校專家與會進行分享，看好未來產業走向智慧物聯網(AIOT)發展，晶片運算力和運算量的需求將同步提升，處理即時資料比重將大幅提升促動邊緣運算興起，搭配無線高速傳輸新標準5G等創新應用，將成為半導體產業下一波的成長契機。

工研院電子與光電系統研究所所長吳志毅表示，AI時代的來臨，世界各國紛紛將AI列為國家重要的發展目標，而AI改變人類生活型態的速度取決於AI晶片發展的速度，這與台灣一向領先的半導體產業技術有密切的關係，也是台灣產業之切入點。

他說，未來裝置端的AI晶片，走向可重組來因應不同演算法、異質整合不同的感測器，及擁有共同的介面標準來介接不同廠商之晶片，甚至整合多顆AI晶片來擴增運算力。工研院在此方面整合台灣產、學、研能量，聚焦包括具設計彈性的晶片架構、具低成本的異質整合、低功耗的新興運算架構、可縮短設計時程的軟硬整合平台四大方向，與台灣半導體產業攜手，建立起具有全球競爭力的AI晶片產業鏈。

工研院主辦的「2019國際超大型積體電路技術研討會」今日登場​，會中頒發對台灣科...
工研院主辦的「2019國際超大型積體電路技術研討會」今日登場​，會中頒發對台灣科技產業有傑出貢獻的ERSO Award共四位得獎人，分別為中美矽晶董事長盧明光(左三)、緯穎科技總經理洪麗甯(左四)、華邦電子董事長焦佑鈞(左五)、M31円星科技董事長林孝平(左六)​。工研院/提供​
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