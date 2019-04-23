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提前畢業季搶人才 台大奪企業主動邀約第一

2019-04-23 14:15經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

6月畢業季還沒到，企業已提早搶人，104人力銀行統計今年1～3月企業主動邀約畢業生面試的熱門度，第一名台灣大學，第二名為輔仁大學，第三名為成功大學；前十大受邀熱門學校，除了「台成清交政」之外，私校淡江、台科大、台中科大也進榜。

104人力銀行總經理黃于純分析，企業提前搶人多半是業務職和金融相關，半導體、光學光電則偏好碩博士畢業生；各校因特色系所和學門不同，企業邀約的青睞度也有差異。

104人力銀行指出，不論畢業生是否主動應徵，企業主動邀約應屆畢業生的前三大職務分別為業務銷售類人員、金融專業相關類人員、以及門市營業類人員，合占整體邀約的五成。

企業對台灣大學畢業生發出的英雄帖，以生技、醫療研發類職缺最多，占比達兩成；工程研發類職缺偏好理工科系著名的台科大、台大、成大、以及交大；文字編譯、記者及採訪類職缺，偏好有傳播學院的政大、輔大、以及有新聞所的台大；前十所學校當中，人力資源類職缺偏好文化大學以及淡江大學，但整體人力資源職類青睞度第一為擁有科技應用與人力資源發展學系的國立台灣師範大學。

今年受邀熱門學校排名第六的台中科技大學，因2011年整合台中技術學院、以及台中護理專科學校，企業發出邀約的職類集中於生產管理類、以及醫療專業類。

104人力銀行發現，半導體/光電光學相關企業，偏好邀約碩、博士畢業生。另外，化工材料研發類職缺、工程研發類職缺、生技∕醫療研發類職缺、軟體∕工程類職缺、以及學術研究類職缺，也同樣青睞碩博士學位。

人力銀行求職

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