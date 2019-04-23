陸廠擴產衝擊 去年前10大LED封裝廠商營收成長普遍停滯

2019-04-23 14:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



去（2018）年對於許多LED廠商來說是艱困的一年，整體產業歷經供過於求的壓力，以及中美貿易衝突造成的終端需求停滯，使得LED廠商的營運表現普遍不如預期。根據TrendForce LED研究(LEDinside)產業供需資料庫數據，2018年LED封裝產值達到184億美元，相較於2017年僅成長3.1%。

LEDinside研究協理儲于超指出，從前十大LED封裝廠的營收排名來看，名次與2017年沒有太大變化，前三名依舊為日亞化、歐司朗、Lumileds；位居前十的台灣廠商為億光與光寶，中國廠商則是木林森與國星光電。但是從各別廠商營收規模來看，前十大LED封裝廠商的營收僅首爾半導體表現較佳，其餘廠商的營收普遍呈現持平甚至衰退。

分析主要原因，除了中美貿易戰影響終端產品的市場需求之外，整體產業的供過於求造成跌價壓力，也拖累廠商營收表現。LEDinside觀察，2017至2018年間，中國內陸城市為了吸引LED封裝廠商進駐投資，提供各種補貼政策，造就一波擴產風潮。

而許多LED封裝廠商擴充產能之後，開始大幅降價，甚至積極搶食一線廠商的代工訂單，以消耗閒置產能。此舉造成許多二線LED廠商因擴充產能而營收暴增，但是一線大廠營收卻停滯不前。

但也有部分廠商表現亮眼，例如首爾半導體在背光以及車用照明業務打進大客戶的供應鏈，營收持續成長。光寶則是在紅外光LED以及車用照明領域有不錯的表現。

展望2019年，隨著中美貿易戰的紛擾逐漸緩和，終端需求終將復甦，而客戶信心回升後將有機會出現回補庫存的需求。因此LEDinisde預估整體LED封裝產值將會達到199億美元，相較2018年成長約8.2%。