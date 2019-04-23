不堪長期虧損 益通將停止太陽能電池業務

2019-04-23 10:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



太陽能產業去年第四季以來雖有略為回穩，但仍未能脫離艱困的營運環境，太陽能廠益通（3452）昨（22）日宣布，為充實營運資金，將處分閒置的南科廠及科技二路廠，並停止本田廠太陽能電池生產，透過資產活化及抑制虧損來充實營運資金所需，受此消息影響，今日該股以跌停價開出，跌停價來到2.92元，寫下去年底減資以來新低。

受到太陽能產業大環境艱困影響，益通去年合併營收17.88億元，年減57.19％，創近13年新低，去年虧損10.94億元、每股虧損3.43元，全年虧損金額雖較前年虧損27.99億元明顯減少，仍是益通連續第10年虧損，截至去年底每股淨值6.56元。

益通指出，自2012年開始，太陽能市場持續受到貿易壁壘影響，從去年開始包括美國201、301條款，中國531新政，印度防衛性關稅，歐盟MIP結束等，最上游的供應鏈到最下游的系統端都呈現不穩定的狀態，使產品價格大幅滑落。

另一方面，中國政府大力支持太陽能產業，產能大舉壓境，使台灣太陽能電池價格受制且飽受威脅，即使今年以來價格稍微回穩，價格仍低於生產製造之現金成本。

益通表示，太陽能電池價格過一、二年間大幅下跌，今年雖略為回穩，但價格仍低於生產的現金成本，因此，公司仍需面對現金流壓力、必需降低支出，目前南科廠、科技二廠均停工閒置，本田廠經評估目前市況後，亦不得不決議停工止血。