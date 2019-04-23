台積電總裁魏哲家：7奈米製程為推動AI的關鍵技術

2019-04-23 09:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台積電(2330) 今(23)日宣布慶祝北美技術論壇舉辦25周年，總裁魏哲家表示，最新的7奈米製程已經成為推動人工智慧的一項關鍵技術，讓AI嵌入在許多創新的服務之中。展望未來， 5奈米及更先進製程技術與客戶的創新互相結合，將會為人類的日常生活帶來令人讚嘆的5G體驗與變革性的人工智慧應用。

台積電指出，北美技術論壇是台積公司年度最盛大的客戶技術論壇，今年將在美國當地時間4/23在加州聖塔克拉拉會議中心舉行，會中將揭示台積公司在先進邏輯技術、特殊技術、及先進封裝等各方面技術的創新突破；預計超過2,000位與會者參與，將展現台積公司長期維持的技術領導地位。

台積電表示，在過去兩年，台積公司在先進技術、特殊技術、及封裝技術等領域引領業界，包括今年領先全球完成5奈米設計基礎架構；今年領先全球商用極紫外光(EUV)技術量產7奈米；領先全球推出7奈米汽車平台；2018年領先全球量產7奈米技術。

另外，今年成為首家完成22奈米嵌入式MRAM技術驗證的專業積體電路製造服務公司；2018年成為首家生產光學式螢幕下指紋感測器技術的專業積體電路製造服務公司2017年成為首家生產28奈米射頻以支援5G毫米波元件的專業積體電路製造服務公司；2017年成為首家量產先進整合型扇出暨基板(InFO_oS)封裝技術支援高效能運算應用的專業積體電路製造服務公司。

總裁魏哲家表示，「台積公司身為半導體產業中值得信賴的技術及產能提供者，協助客戶釋放創新。藉由與客戶合作，我們的先進技術加速了智慧型手機的革新，並且將無線通訊持續往前推進；同時，我們最新的7奈米製程已經成為推動人工智慧的一項關鍵技術，讓AI嵌入在許多創新的服務之中。展望未來，我們的5奈米及更先進製程技術與客戶的創新互相結合，將會為人類的日常生活帶來令人讚嘆的5G體驗與變革性的人工智慧應用。」

台積電北美子公司總經理暨執行長David Keller表示，「台積公司技術論壇與公司共同成長，從每年更新技術的進展到現在發展為一個全面展現技術平台與設計生態系統的業界盛會。然而多年來不變，未來也不會改變的是我們致力於創新與客戶成功的精神。」

北美技術論壇將以總裁魏哲家博士的演說開幕，同時包括客戶闡述與台積公司合作的成功案例，後續議程將涵蓋台積公司的先進技術、特殊技術、設計實現、及卓越製造等簡報，同時也將分享台積公司完備的行動裝置平台，物聯網平台，高效能運算平台和汽車平台，及先進射頻技術、類比技術與先進封裝技術。