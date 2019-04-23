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三星Galaxy Fold 延後在台上市日期

2019-04-23 07:58經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

三星折疊機Galaxy Fold出師不利，在國外體驗活動陸續傳出災情，發生多起螢幕損壞事件。為此，三星已延期上海媒體鑑賞會，而台灣三星也在今（23）日凌晨發出聲明，原訂25日在台北舉辦的鑑賞會將取消、擇期舉辦，並延後Galaxy Fold的上市時間。

台灣三星聲明指出，近期發表了全新型態的行動裝置，一款結合嶄新技術與材質的摺疊螢幕手機，我們深受Galaxy Fold掀起的熱烈氛圍所鼓舞。

台灣三星表示，許多評論者與我們分享他們在產品上所見到無窮潛力，也有部份向我們傳達該裝置應如何改進，以獲得最佳用戶體驗。為全面評估這些意見回饋並進一步內部測試，我們決定延後Galaxy Fold上市時間，並將於未來幾周內公布日期。

關於螢幕的初步調查結果顯示，可能來自於鉸鏈頂部與底部外露區域所受的影響。另有一例，其裝置內部發現的物質，影響顯示螢幕的性能表現。

我們將強化螢幕的保護措施。此外，我們也將加強宣導有關螢幕的使用和注意事項，包括螢幕保護層，讓消費者盡情享受Galaxy Fold。

三星始終以客為尊且十分重視消費者對我們的信任。三星致力與消費者和合作夥伴建立深厚的關係，攜手推動產業的未來發展。最後，感謝大家的耐心與體諒。

如同聲明所述，在充分評估各項反饋並進一步的內部測試後，我們決定延後Galaxy Fold的上市時間。因此Galaxy Fold鑑賞會將擇期舉辦，我們將盡快與大家分享後續的計劃。

Galaxy Fold三星螢幕

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