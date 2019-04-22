影／創業超新星 為機器人穿上「皮膚」

2019-04-22 19:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



全球將近有350萬台機器人服役中，台灣新創團隊原見精機研發出專屬機器人的「皮膚」，如同人的皮膚般，當感測到外力碰觸時，機器立即停止運轉，工廠環境更安全，且降低製程成本。