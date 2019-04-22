深耕台灣30年 默克三大事業體續推科學與科技

2019-04-22 19:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



台灣區默克集團董事長謝志宏今（22）日表示，做為全球領先的科技材料公司，默克已掌握未來科技趨勢，並積極布局能驅動科技創新的材料技術。台灣是全球晶圓產能最大以及半導體材料市場的龍頭，在面板產業也占有一席之地，因此默克將持續投入資源深耕台灣，以材料核心技術成為台灣科技產業的最佳助攻員。

總是充滿活力的科學與科技公司默克，今年在台成立滿30年，除了將台設定為亞洲研發重鎮、持續引進最新材料科技協助顯示器及半導體技術發展，更不斷投入研發資源，培養生技產業人才及扶植台灣生技新創團隊，推動科學與科技進步。

同時，秉持「突破始於好奇心」的企業精神，默克更鼓勵員工學習、探索各種可能，在職涯發展上為在地人才媒合全球機會，將台灣在全球默克的人才庫中建立重要地位。而看好台灣電子、生技及醫療產業的市場潛力，默克在各領域中引進先進技術，也積極與產、官、學界合作，共同開發下世代半導體與面板材料的技術，並為生技製藥產業鏈帶來更高的附加價值。

因應5G、人工智慧、物聯網、自駕車、大數據及AR/VR等趨勢的發展，特用材料事業體將聚焦於電子產業市場。在顯示器科技，默克的新液晶材料產品組合能實現大尺寸8K、窄邊框等技術，為視覺體驗帶來更高解析度、高亮度、不同尺寸與全面屏的可能性。除此之外，默克提供OLED全系列材料組合，是全球唯一能同時支援OLED蒸鍍和噴墨印刷技術的公司。近年來默克力推的液晶智慧窗戶也可望將技術引進，期待能與台灣廠商合作並量產。