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深耕台灣30年 默克三大事業體續推科學與科技

2019-04-22 19:09經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

台灣區默克集團董事長謝志宏今（22）日表示，做為全球領先的科技材料公司，默克已掌握未來科技趨勢，並積極布局能驅動科技創新的材料技術。台灣是全球晶圓產能最大以及半導體材料市場的龍頭，在面板產業也占有一席之地，因此默克將持續投入資源深耕台灣，以材料核心技術成為台灣科技產業的最佳助攻員。

總是充滿活力的科學與科技公司默克，今年在台成立滿30年，除了將台設定為亞洲研發重鎮、持續引進最新材料科技協助顯示器及半導體技術發展，更不斷投入研發資源，培養生技產業人才及扶植台灣生技新創團隊，推動科學與科技進步。

同時，秉持「突破始於好奇心」的企業精神，默克更鼓勵員工學習、探索各種可能，在職涯發展上為在地人才媒合全球機會，將台灣在全球默克的人才庫中建立重要地位。而看好台灣電子、生技及醫療產業的市場潛力，默克在各領域中引進先進技術，也積極與產、官、學界合作，共同開發下世代半導體與面板材料的技術，並為生技製藥產業鏈帶來更高的附加價值。

因應5G、人工智慧、物聯網、自駕車、大數據及AR/VR等趨勢的發展，特用材料事業體將聚焦於電子產業市場。在顯示器科技，默克的新液晶材料產品組合能實現大尺寸8K、窄邊框等技術，為視覺體驗帶來更高解析度、高亮度、不同尺寸與全面屏的可能性。除此之外，默克提供OLED全系列材料組合，是全球唯一能同時支援OLED蒸鍍和噴墨印刷技術的公司。近年來默克力推的液晶智慧窗戶也可望將技術引進，期待能與台灣廠商合作並量產。

默克半導體材料能支援半導體前段及後段製程，透過材料科技協助製程微縮及先進封裝挑戰摩爾定律所面臨技術極限。默克已在台設立亞太區積體電路（IC）材料研發暨應用中心，並期待能近距離、及時提供台灣客戶解決方案，同時滿足亞洲市場需求。其中專注發展的原子層沉積（ALD）材料更是半導體奈米製程的關鍵材料之一。

默克深耕台灣30年，三大事業體持續推動科學與科技進步。記者李珣瑛／攝影
默克深耕台灣30年，三大事業體持續推動科學與科技進步。記者李珣瑛／攝影
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默克半導體生技產業
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