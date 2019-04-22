中華電董事長交接 謝繼茂接任董事長兼總經理

2019-04-22 18:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



中華電(2412)今(22)日召開董事會通過董事長人事案，現任董事長鄭優卸任，由總經理謝繼茂接任董事長一職，兼任總經理，且在今日辦理交接。

新任中華電董事長謝繼茂為台灣大學商學碩士，一路從基層機務工作員做起，服務中華電超過40年，歷任技術與業務高階主管，電信資歷豐富完整，曾任中華電總經理、業務及行政執行副總經理、南區分公司總經理、中區分公司總經理及副總經理、中華電公司網路處副總經理、雲林營運處總經理等職務。

謝繼茂曾在業務執行副總經理期間，創立中華電大數據辦公室，集中運用電信大數據資料及強化分析能力，應用於新客戶開發與網路精準建設；強化公司資安防禦能力；督導規劃4G新服務，使中華電成為台灣首家提供4G LTE高速上網服務的電信業者，並辦理「2016智慧城市展」及相關4G創新案，引領智慧城市與智慧生活新紀元，促進國內產業發展。

謝繼茂擔任總經理期間，以在系統整合、大數據、雲端等領域累積豐富的經驗，帶領公司在既有優勢上進一步推動人工智慧（AI）領域的創新，不僅組成並督導AI團隊研發AI語意辨識系統，加速AI相關應用服務開發，更響應政府「台灣AI行動計畫」，串連政府與產業，積極建構台灣AI產業生態系。

謝繼茂表示，對中華電信團隊深具信心。他指出，公司主要決策都經過充分討論，內部對未來發展方向與策略也有一致共識。到任新職後，除積極帶動公司業務發展，也將持續落實公司策略轉型計畫，奠定公司長遠發展基礎，為股東及公司創造更高價值。