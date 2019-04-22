華碩搶攻印度 電競筆電市占高達四成

2019-04-22 17:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



品牌廠華碩於印度電競市場表現不俗，隨著越來越多的玩家加入，推動銷售佳績，預估2019年度華碩電競筆電市佔將可達四成，其中以ROG SCAR II與Hero II系列筆電最受印度玩家歡迎，且華碩現在不僅透過全印度超過6,000家實體經銷通路，以及網購通路滿足用戶全系列產品的選購需求，亦積極與各界夥伴合作，致力提升玩家的遊戲環境與氛圍體驗。

華碩表示，ROG玩家共和國鼎力支持的ESL One電競巡迴賽繼2月份在波蘭卡托維治開賽後，本週來到第二站印度孟買，4月21日在孟買海濱DOME@NSCI, SVP Stadium舉行決賽，本巡迴賽亦是首場在印度舉辦的國際級《Dota 2》電競賽事。來自全球賽區的8組頂尖隊伍在3天賽程內進行緊張刺激的競賽，選手透過ROG玩家共和國強悍電腦裝備發揮最高團隊潛能，爭奪高達30萬美元總獎金。

華碩指出，酷炫的大舞台、熱血沸騰的粉絲活動、電競選手簽名會、ROG玩家共和國最新電競武器展示攤位以及Cosplay扮裝大賽等精彩豐富的電競嘉年華體驗，為數千名來自印度當地以及全球的國際粉絲、玩家們帶來全新感受；同時全球頂尖戰隊、賽評/分析師、賽事轉播團隊以及電競行銷人才齊聚孟買，也為印度電競生態圈挹注豐沛能量泉源。

此外，華碩也與全印度最頂級且規格最高的電競館Arknemesis Gaming合作，該電競館位在印度南部城市清奈，佔地接近200坪，全館設置68個遊戲座位，皆採用華碩ROG系列電競配備，其中包含旗艦級的ROG SWIFT PG27AQ 4K螢幕、ROG MAXIMUS IX CODE主機板、ROG STRIX-GTX1080-A8G GAMING顯示卡以及ROG GLADIUS II電競滑鼠等在內，以多款配備組合滿足不同遊戲玩家的各式效能與戰略支援需求，同時館內還有設置餐飲、撞球以及舉辦團體活動等複合式空間，讓玩家除了在電競遊戲中能體驗酣暢淋漓的臨場享受，更為玩家帶來全方位的休閒娛樂體驗。