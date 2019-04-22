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友達CSR夥伴大會 攜手逾百家供應鏈創永續生態圈

2019-04-22 17:44經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

響應聯合國永續發展目標（SDGs）強化全球夥伴關係，友達光電舉辦「共榮成長CSR夥伴大會」，邀請40家、超過百位供應商齊聚一堂，會中除了分享友達長期累績的永續經驗，亦藉由「友達光電傑出永續夥伴獎」的頒發，肯定在遵循《責任商業聯盟（ResponsibleBusiness Alliance, RBA）》規範表現傑出的供應商，期能透過共同倡議推動永續供應鏈，攜手朝向環境、社會、經濟共榮成長的目標邁進。

因應全球氣候變遷所造成的企業營運風險，以及投資機構對於企業永續績效日益關注，友達邀請台灣永續能源基金會董事長簡又新針對「永續供應鏈的機會與挑戰」進行專題演講，透過國際法規及趨勢分享，讓與會者了解企業永續經營及供應商管理做法。友達光電永續長古秀華也分享公司的企業永續策略方針，及一路以來的CSR經驗及成果。友達長期致力於節能減碳，此次活動藉由選購在地食物、減少用紙、鼓勵共乘等減碳措施，透過活動碳排之量化及碳權抵換，達到碳中和的目標。

為了與供應商共同肩負企業社會責任，友達自2018年起依據RBA行為標準訂定「AUO供應商/外包商行為準則」，導入燈號管理機制促進供應商自主管理。同時強化與供應商資源共享，包括在環境面，針對氣候變遷、循環經濟等國際趨勢及應用，建立CSR交流分享平台；在勞工權益方面，推動友善平等的職場環境，導入安全文化；在社會面，進行勞動法規解析與應用、研討及落實RBA規範，以攜手締造產業CSR典範。

友達將企業永續發展與營運核心策略緊密結合，以聯合國SDGs永續發展目標為架構，訂定「Environment環境永續、People共融成長、Society靈活創新」三大CSR主軸。在環境永續面向，落實低碳生產與資源循環利用，積極降低生產對環境的衝擊；針對共融成長，注重企業對於利害關係人的多元發展，提供健康安全的幸福職場與工作環境；同時，以靈活創新的策略，推動智慧製造及再生能源之普及，提升產業整體競爭力，希望攜手合作夥伴共同實踐，邁向企業永續發展的目標。

友達將供應商視為企業永續發展重要夥伴，將長期累績的永續經驗共同倡議分享及深度結盟，並協助及輔導供應商加強風險管理，帶動整體供應鏈體質強化，以「超越企業社會責任，創造共享價值」為友達的CSR願景目標，實踐聯合國SDGs第17項全球夥伴關係（Partnershipsfor the goals），期許為企業與社會創造更多永續價值。

友達重視企業經營與綠色永續的平衡發展，以循環經濟、環境教育及安全文化等傑出表現，獲頒由環保署舉辦的第一屆「綠色化學應用及創新獎」。在循環經濟方面，友達投入廢銅酸資源化再生研發，將廢銅酸轉化為具經濟價值之銅棒；環境教育面，於2015年在龍潭廠完成自主設計整合之製程用水全回收系統，並設置「GreenArk 水資源教育館」推廣水資源回收成果；安全文化面，友達於全台廠區定期辦理應變演練，落實安全管理，強化緊急災變能力。友達期能以實際的綠色作為，號召供應商夥伴共同響應，實現企業永續經營的目標。

友達舉辦CSR夥伴大會，邀請台灣永續能源基金會董事長簡又新（左）及友達永續長古秀...
友達舉辦CSR夥伴大會，邀請台灣永續能源基金會董事長簡又新（左）及友達永續長古秀華（右）進行專題演講。友達／提供
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友達肯定供應商永續經營的優異表現，頒發傑出永續夥伴獎。左起：友達永續長古秀華、友...
友達肯定供應商永續經營的優異表現，頒發傑出永續夥伴獎。左起：友達永續長古秀華、友達供應鏈總部資深協理吳宜芳、默克先進董事長謝志宏、隆達電子財務副總張博儀、台灣日東光學董事長塩見太、友達董事長暨執行長彭双浪。友達／提供
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友達CSR夥伴大會邀請超過百位供應商，攜手共創永續生態圈。友達／提供
友達CSR夥伴大會邀請超過百位供應商，攜手共創永續生態圈。友達／提供
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友達光電
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