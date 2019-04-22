5G最大優勢就是快 陳其邁：盼年底完成5G建置

2019-04-22 17:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁表示，從2G、3G到現在的4G，網路越來越快，而快就是5G最大的優勢，也是國家競爭力的關鍵。他再度宣示行政院正加快腳步，希望能夠在今年年底或明年初，完成5G的建置。

陳其邁在臉書表示，從2G、3G、到現在的4G，網路越來越快，大家的生活也越來越便利、越來越離不開網路。他表示，上周出席「Future Commerce未來商務展」，看到5G、人工智慧等最新科技在商務上的應用，不但讓他大開眼界，也相信一定會改變人類的生活方式。

陳其邁指出，「天下武功，無堅不摧，唯快不破」，快，就是5G最大的優勢，也是國家競爭力的關鍵。行政院正加快腳步，希望能夠在今年年底或明年初，完成5G的建置。他說，透過5G的建置，國人可以享受最快速的網路服務，台灣的電子和半導體產業也能藉此創新升級，提高產業競爭力。

陳其邁也說，英特爾資深副總裁瑞瓦拉（Sandra Rivera）指出，5G將會在工業物聯網、數位資安、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等產業，帶來第一波衝擊性變革，到時候，大家的手機、平板、電腦螢幕，將會跟轉圈圈的讀取畫面說再見，從購物到自駕車、機器人、遠端手術，都能享受到真正的零時差，讓生活更便利。

最後他強調，行政院從五加二產業的物聯網產業，包括人才、法規、資金、實驗場域的全面性推動，都會加緊與新創公司或產業界新技術應用，讓商業更蓬勃發展。