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郭台銘選總統 外資：鴻海將效法台積、台塑接班

2019-04-22 16:50經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

鴻海董事長郭台銘宣布參與總統競選，外資圈在德意志、滙豐、美林等多空激戰，最新摩根士丹利也出具報告發表觀點。大摩認為，郭台銘參選總統，最大的挑戰在接班問題，以郭日前表示希望效法台塑集團共治，未來鴻海極可能效法台塑或台積電交棒專業經理人。

大摩報告也是外資圈首份談到鴻海可能的接班模式，相對其他外資僅談接班為挑戰、或如美林在新團隊還沒接手就先唱衰，大摩對未來鴻海發展提供更具體的參考，並同時附上台塑、台積電接棒後的營運成績。

大摩表示，郭台銘參選後，當務之急除了個人造勢，還有鴻海今年將進行董事改選。由於改選日訂在6月21日，鴻海必須於4月23日前公布已任董事，5月12日之前公布候選人名單；而目前集團有九名董事，包括郭台銘本人，整體董事持股比約9.8%（郭有9.6%）。

大摩進一步說明，郭台銘已將鴻海分設出12個次事業群，加以郭先前透露希望效法台塑共治，大摩判斷集團未來可能由專業團隊領導，跟進台塑或台積電聘用專業經理人。因此投資人關切問題應不在單純的如何接班，更多焦點放在新團隊如何合作與溝通，鞏固既有經營。

基於手機業務競爭，大摩原本給鴻海「中立」評級，最新仍重申中性看法，目標價86元。大摩並齊步檢視鴻海集團股，認為僅有樺漢值得推薦，其他如臻鼎、夏普、鴻準、FII、鴻騰精密等皆為「中立」，原因都在手機業務關聯大，但手機銷售已進入平原期。

鴻海董事長郭台銘。報系資料照
鴻海董事長郭台銘。報系資料照
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鴻海大摩台積電
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