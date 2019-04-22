郭台銘選總統 外資：鴻海將效法台積、台塑接班

2019-04-22 16:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘宣布參與總統競選，外資圈在德意志、滙豐、美林等多空激戰，最新摩根士丹利也出具報告發表觀點。大摩認為，郭台銘參選總統，最大的挑戰在接班問題，以郭日前表示希望效法台塑集團共治，未來鴻海極可能效法台塑或台積電交棒專業經理人。

大摩報告也是外資圈首份談到鴻海可能的接班模式，相對其他外資僅談接班為挑戰、或如美林在新團隊還沒接手就先唱衰，大摩對未來鴻海發展提供更具體的參考，並同時附上台塑、台積電接棒後的營運成績。

大摩表示，郭台銘參選後，當務之急除了個人造勢，還有鴻海今年將進行董事改選。由於改選日訂在6月21日，鴻海必須於4月23日前公布已任董事，5月12日之前公布候選人名單；而目前集團有九名董事，包括郭台銘本人，整體董事持股比約9.8%（郭有9.6%）。

大摩進一步說明，郭台銘已將鴻海分設出12個次事業群，加以郭先前透露希望效法台塑共治，大摩判斷集團未來可能由專業團隊領導，跟進台塑或台積電聘用專業經理人。因此投資人關切問題應不在單純的如何接班，更多焦點放在新團隊如何合作與溝通，鞏固既有經營。