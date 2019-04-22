微軟新創加速器 助14家台灣新創團隊躋身獨角獸

2019-04-22 16:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



台灣微軟今（22）日宣布「微軟新創加速器」台北第一期新創團隊獲選名單，共計14支優秀隊伍，包括三維人股份有限公司、愛酷智能科技、神經元科技、美商行動貝果公司、威煦軟體開發有限公司、桃桃喜有限公司、狂點軟體開發有限公司、洞見未來科技、亞大基因科技股份有限公司、安銳智慧股份有限公司、岳鼎股份有限公司、治略資訊股份有限公司、雲飛傳媒有限公司、沂動行銷等公司。

入選團隊除了有機會獲得新台幣370萬元使用額度的Azure 雲端服務，以及Office 365 Business Premium、Visual Studio Enterprise Cloud等產品的支援外，微軟新創加速器將舉辦為期一周的系列紮實訓練課程，邀請各領域專家親自面授，同時提供新創解決方案展示機會，協助其進行企業需求與解決方案的媒合。此外，也將協助新創團隊尋求創投資金，藉由全方位的扶植，助力在地新創團隊拓展市場、躍上國際舞台，躋身新創獨角獸之林。

台灣微軟多年來一直致力於為台灣產業培育新創人才，並將國際資源帶入台灣，協助在地產業加速數位轉型。繼2016 年10月成立「微軟物聯網創新中心 (Microsoft IoT Innovation Center)」，布局全球火紅的物聯網生態系，2018 年 1 月成立「AI 研發中心 (AI R&D Center)」後，同年加入經濟部中小企業處林口新創園計畫，9月啟動微軟新創加速器，積極規劃資源挹注優異新創團隊。

台灣微軟總經理 孫基康表示：「藉由AI科技助力台灣企業數位轉型是台灣微軟2019年的重點，AI 100計畫即是希望透過與合作夥伴攜手開發100個接地氣的AI應用解決方案，協助企業藉由這些AI應用解決方案進行數位轉型，其中新創團隊的創意與技術正能補足傳統企業轉型所需的創新思維與技術缺口，如能有效進行需求與供給的媒合，將能為新創與企業雙方創造雙贏。微軟新創加速器將從人才、創意、技術、營運、市場等各面向全力扶植新創團隊，讓這些團隊不須遠走他鄉也能揚名立萬。」