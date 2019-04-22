5G商轉帶動 研調估明年全球伺服器出貨將攀高峰

2019-04-22 15:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)指出，2019年全球伺服器市場預估仍持續成長，但隨著景氣循環影響，與全球大環境不確定性的壓力下，今年伺服器出貨較去年略微收斂，來到3.9%；以上半年全球伺服器品牌廠出貨市占率排名來看，前三名分別為Dell EMC、HPE（含H3C）與Inspur。

DRAMeXchange資深分析師劉家豪指出，從市場面來分析，2018年全球伺服器主要成長動能仍來自於北美品牌廠的貢獻，占比超過3成。就伺服器屬性來看，商務型伺服器(Enterprise Server)仍為現階段出貨大宗，出貨至網路型資料中心(Internet Data Center)比重逐年攀升，2019年將從2018年的35%成長至近4成。

劉家豪表示，隨著5G開始商轉，無論是電信業者與網路服務提供者，對於伺服器的需求將會逐漸提升，預期2020年伺服器出貨將會達到高峰；回顧今年第1季，資料中心需求較不受傳統淡季影響，整體出貨仍然穩定成長，北美直接代工(ODM Direct Business)出貨較前一季成長1.3%。第2季隨著訂單陸續到位，預估季成長仍有1~3%左右，市占約26.6%。

在品牌端，第1季受到淡季衝擊，出貨較前一季衰退兩成以上，但邁入第2季後市況明顯回溫，預計出貨量季成長將超過兩成。若以2019上半年全球伺服器品牌廠出貨市占率排名來看，前三名分別為Dell EMC、HPE（含H3C）與Inspur，出貨市占率分別為15.8%、13.7%、7.5%。

受中美貿易戰影響，今年中國一線雲端服務提供業者(Cloud Service Providers, CSP)伺服器採購需求將較去年衰退約15%，北美業者受到的影響較有限，今年預計仍會成長5~10%。

反觀二線業者，如中國的字節跳動(Bytedance)與北美的NetApp，今年受惠於海外業務拓展與自建資料中心需求挹注，伺服器採購量將較去年成長超過4成。