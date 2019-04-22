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蘋果盛讚「波士頓校區」臻鼎最美廠區首度曝光

2019-04-22 10:01經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

蘋果盛讚「波士頓校區」的臻鼎最美廠區首度對外曝光，在今天的全球合作夥伴大會上，並由臻鼎董事長沈慶芳親自在廠區大門接待外賓。

臻鼎董事長沈慶芳 （本報系資料庫）
臻鼎董事長沈慶芳 （本報系資料庫）
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