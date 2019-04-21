工程顧問業結合資通訊技術 創造數位轉型新商機

2019-04-21 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



工程顧問公司轉型開發新商機。台灣世曦工程顧問公司近年結合資通訊科技技術，進行數位轉型服務，開發一系列服務平台，希望以優化作品升級服務及對既有生命線設施進行監測預警，提供預測、防災、避災3P（Prediction、Protection、Prevention）全生命週期的安全照護。

台灣世曦表示，國內許多早期公共工程，例如橋梁、電塔、水庫、道路邊坡等基礎設施，受到自然環境因素諸如地震、颱風、豪雨、地層下陷、土壤液化等影響，加上工程材料變質老化、極端氣候頻繁發生等綜合因素，已逐步邁向生命週期之衰退期，故需採巨觀、廣域及長時間方式進行災害預警與風險評估。

台灣世曦總工程師林曜滄說，工程顧問業從事的是設計監造專管服務，很難有商品化的產品開發，要如何在此波人工智慧、大數據、區塊鏈等技術發展浪潮，找到機會，是大家齊思苦思的課題。因此，近兩年的團隊努力研發，終於有初步成果的產品，可與各界分享。

台灣世曦系列服務平台產品開發應用的產品，包括：一、設計4.0－設計加速優化與實境溝通，二、工程計畫資訊管理系統（PMIS）－輔助工程計畫管理之利器，三、V3DM（設施維護管理平台）－BIM智慧型營運管理平台，四、災害管理平台開發，建構永續發展環境，五、利用InSAR遙測衛星技術，建置國土監測網守護台灣。