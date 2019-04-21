親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

開本田經典台74線自撞 八年級生右手噴飛命殞車內

蔡英文故意找韓國瑜「吵架」？她一句話突破盲腸

工程顧問業結合資通訊技術 創造數位轉型新商機

2019-04-21 12:16經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

工程顧問公司轉型開發新商機。台灣世曦工程顧問公司近年結合資通訊科技技術，進行數位轉型服務，開發一系列服務平台，希望以優化作品升級服務及對既有生命線設施進行監測預警，提供預測、防災、避災3P（Prediction、Protection、Prevention）全生命週期的安全照護。

台灣世曦表示，國內許多早期公共工程，例如橋梁、電塔、水庫、道路邊坡等基礎設施，受到自然環境因素諸如地震、颱風、豪雨、地層下陷、土壤液化等影響，加上工程材料變質老化、極端氣候頻繁發生等綜合因素，已逐步邁向生命週期之衰退期，故需採巨觀、廣域及長時間方式進行災害預警與風險評估。

台灣世曦總工程師林曜滄說，工程顧問業從事的是設計監造專管服務，很難有商品化的產品開發，要如何在此波人工智慧、大數據、區塊鏈等技術發展浪潮，找到機會，是大家齊思苦思的課題。因此，近兩年的團隊努力研發，終於有初步成果的產品，可與各界分享。

台灣世曦系列服務平台產品開發應用的產品，包括：一、設計4.0－設計加速優化與實境溝通，二、工程計畫資訊管理系統（PMIS）－輔助工程計畫管理之利器，三、V3DM（設施維護管理平台）－BIM智慧型營運管理平台，四、災害管理平台開發，建構永續發展環境，五、利用InSAR遙測衛星技術，建置國土監測網守護台灣。

林曜滄指出，除了這些產品的開發應用外，台灣是溪也秉持取之社會，用之社會的理念，更將於今年4月啟用RESET設計中心，提供軟硬體設施，扶植年輕建築新銳創業，與學校產學合作，建立技術交流平台，成立危老重建工作站，協助政府安家固園政策，早日實現。希望藉由我們的拋磚引玉，讓更多企業一齊來做公益，建構國家永續優質的發展環境。

工程顧問業結合資通訊技術，開發創新商機。 影片截圖
工程顧問業結合資通訊技術，開發創新商機。 影片截圖
分享

地層下陷
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

5G引爆工業4.0！NEC和Panasonic示範如何做到高效又保密

2019-04-21 10:41

三大非蘋手機 Q2拚高下

2019-04-21 01:23

張忠謀談經營 發表五大心法

2019-04-21 01:32

華為新品在台預購 增三倍

2019-04-21 01:22

誠美材董事26日改選 11搶7

2019-04-21 01:09

張忠謀分享經營5大心法 相信台積電會再創高峰

2019-04-21 00:07

中科今年首場聯合徵才 媒合率逾52％

2019-04-20 19:33

發大財！中科大廠紛擴廠徵才1300人薪上看7萬

2019-04-20 12:35

高通、蘋果和解後 傳大陸合資晶片廠將於月底關閉

2019-04-20 10:03

張忠謀分享領導心法 相信台積電會再創高峰

2019-04-20 18:38
看更多

熱門文章

勞保年金下月調高 平均每年多領近1萬

2019-04-20 14:46

張忠謀分享領導心法 相信台積電會再創高峰

2019-04-20 18:38

中產階級悲歌 薪資成長牛步 年增率1.9％

2019-04-20 22:47

銀行出奇招 搶「億元級」大戶

2019-04-21 01:16

張忠謀談經營 發表五大心法

2019-04-21 01:32

報稅季將到 4大新制教你節稅

2019-04-20 23:41

想不到！日月潭山明水秀 竟也可當再生能源儲能系統

2019-04-20 21:33

發大財！中科大廠紛擴廠徵才1300人薪上看7萬

2019-04-20 12:35

百貨商場大戰號角響起 從蛋黃區殺到蛋白區

2019-04-20 16:58

三大非蘋手機 Q2拚高下

2019-04-21 01:23

中火何時滿載發電？經濟部下達指令 穩定供電優先

2019-04-20 21:33

百貨商場佈局新熱點 專家點名台中烏日、高雄岡山

2019-04-20 16:58

ZARA H&M一年關店約500間 網購時裝憑甚麼打贏巨頭？

2019-04-21 09:18

華航機師罷工後未減航線 部分還增班

2019-04-20 22:33

穩定供電 經部要求台電增中火廢水處理系統

2019-04-20 18:40

富邦VIX今年來跌逾4成 反彈觀察標普500指數

2019-04-20 15:29

誠美材董事26日改選 11搶7

2019-04-21 01:09

中火將降載25% 供電大挑戰

2019-04-21 01:30

5G引爆工業4.0！NEC和Panasonic示範如何做到高效又保密

2019-04-21 10:41

因應物價上揚 勞保年金給付5月調漲5.14%

2019-04-20 13:30

4成上班族年薪40.8萬以下 今年5月免報稅

2019-04-21 10:40

大陸整治化工業 台廠憂需求縮減

2019-04-21 01:28

華為新品在台預購 增三倍

2019-04-21 01:22

張忠謀分享經營5大心法 相信台積電會再創高峰

2019-04-21 00:07

大華建設經營權之爭 市場派將開股臨會改選董監

2019-04-20 14:47

華南金董座 張雲鵬周五上任

2019-04-21 01:10

理財機器人也懂配息 阿發總管上市

2019-04-20 17:00

綜所稅申報懶人包 第一次報稅就上手

2019-04-21 10:42

滙豐中華航空聯名卡 限時推出買機票3元累積1哩

2019-04-20 16:34

停工再復工 兩岸化工廠事故頻傳主因

2019-04-21 01:27

克羅埃西亞 最值得前往國家

2019-04-21 01:07

中火改善廢水 拚夏季滿載供電

2019-04-21 00:11

經濟猛虎波蘭 台廠進軍歐洲跳板

2019-04-21 01:08

中科今年首場聯合徵才 媒合率逾52％

2019-04-20 19:33

全民大減稅 高所得者受惠大

2019-04-20 23:44

外銀業者：外幣、藝品 高端客最愛

2019-04-21 01:14

百貨營業額年增僅剩1.6% 專家：全台佈局仍有展店空間

2019-04-20 16:56

汽車零配件展24日登場 大廠齊聚

2019-04-21 01:09

最貴停車場23日三拍 可望出脫

2019-04-21 01:11

中火投入10億 升級汙水處理

2019-04-21 01:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top