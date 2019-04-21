5G引爆工業4.0！NEC和Panasonic示範如何做到高效又保密

2019-04-21 10:41 香港01 記者鄭寶生／報導



各國積極推動5G，台灣預定2020上半年完成首波5G釋照。（路透） 分享 facebook 今年又稱為「5G元年」，全球開始推出5G產品及開通5G網絡，當中又以韓國、日本及美國走得最前。韓國、美國開始發售5G電話，日本又如何？

日本在4月10日分配了5G頻譜，但除了手機上網之外，其實該國公司正推進多項工商業用途。NEC和Panasonic就將會利用5G網絡，為工廠升級成為智能工廠，開啟真正工業4.0年代。

留下頻譜讓企業申請 工廠與辦公室建立專線

日本將部份頻譜定為通訊用途之際，原來亦留下一些頻譜，用於工業、農業等物聯網（IoT）。《日本經濟新聞》指出，企業可以自行建立不經電訊商的超高速網絡，將旗下工廠、辦公室等地方連結起來。

在這種情況下，NEC將會推出工廠內的傳感器，收集所需要的訊息，傳入工廠的中樞系統。該系統可以自動控製生產工作。而分到上述頻譜的企業，可以用來將工廠系統與辦公室連結起來，讓辦公室的人實時看到工廠的生產數據、輸出新的設計圖則，甚至遠程遙控機械。

可拓展到無人農業用途 減少網絡擠塞影響

日本電子巨擘Panasonic。路透 分享 facebook

至於Panasonic，將會為客戶企業建立5G基站，幫助他們架起從工廠到辦公室的5G網絡。這種網絡不限於工業，更可用於農業，並已經在4G網絡上試驗。未來在這網絡連結之下，各農業機械可以自動運作兼互相配合。

企業用5G網絡還有一個好處，就是企業擁有專屬頻譜，機密訊息只會在當中傳輸，減少受到社區通訊故障及災害影響，也減少出現網絡擠塞的情況。

僅日本、德國發展該技術 今年內加配頻譜

上述企業5G網絡目前優先給予特定地點辦公的企業申請，最早於今年內追加分配頻譜，屆時可以連結更廣泛地區。

日本總務省介紹，目前只有日本和德國有上述計劃，德國亦希望將這項技術用於工廠之內。

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文章授權轉載自《香港01》