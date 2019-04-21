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長壽有助健康產業發展 法巴提醒2風險

2019-04-21 06:07聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

根據聯合國統計，「壽命延長」是全球主要的人口趨勢之一，至2050年，全球平均壽命將增加7年，逾60歲的人口將增加一倍以上，屆時將有近四分之一的人口超過60歲。人們將因此有更多休閒時間，追求更健康的生活方式，也為健康、營養品以及休閒產業創造了良好的投資機會。

健康產業投資前景看俏，法國巴黎銀行財富管理建議長期投資但提醒2風險。一是選股，特別是對醫療科技公司的投資，技術方面的風險可能會導致價格急遽下滑；二是若投資人對順週期投資燃起投資興趣，對此類被當作投資核心的長期主題的興趣將減弱，隨之而來的是績效表現不佳。

法巴指出，健康產業每年以5％的速度擴張，顯示與長壽相關的業務具有高度成長潛力。壽命的延長也伴隨著慢性及退化性疾病的增加，因此除了研發新藥以及個性化的治療方式，對醫療科技的需求也日益漸增。

為控制成本，「創新」正發揮關鍵作用。人工智慧、大數據以及物聯網將協助人們做出更好的決策。由於遠端醫療和移動設備（用於通知、警戒、註冊）的出現，出現了非常具有前景的新機會。另一方面，尚處於初期發展階段的基因療法，在治療及預防疾病方面極具潛力。

近年來，消費者對營養學的興趣呈現爆炸式增加，主要源於肥胖問題。隨著平均壽命的延長、且老年人對健康生活的追求增加，人們越來越注重健康飲食。

因此，也出現一批發現這種趨勢、並藉此獲利的公司。此類公司專注於有機食品市場、生鮮食品、高營養價值的產品，以及農業生產力的提升。

年長者的財務狀況比過去任何時候都要好。財富除了能幫助他們維持身體健康，還能使年長者得以保持各類活動。

根據麥肯錫顧問公司的預估，在2015年至2030年間，已開發國家城市地區的年長者將貢獻一半的消費成長。其中，最重要的消費支出為個人照護、安養院、休閒活動（特別是旅行），以及運動。其中，美國65歲以上的年長者花費在休閒及運動上的時間，將增加1.95億個小時。

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