中科今年首場聯合徵才 媒合率逾52％

2019-04-20 19:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



因應園區發展及廠商用人需求，中科管理局與台中市就業服務處今（20）日在中科管理局大樓共同舉辦「2019年中科園區廠商聯合徵才」，累計逾2,000名民眾參加，廠商所收履歷件數計1,823件，初估媒合率達52%。

中科管理局長陳銘煌到場關心並表示，中科 2018年營業額達7,248億元，年增28.56%，創歷史新高，且今年營業額將邁向8,000億元目標，目前園區從業員工數已逾4.9萬人，也是歷史新高，中科園區今年第1季已舉辦22場單一廠商徵才活動(去年舉辦63場)，協助廠商尋覓人才、填補人力缺口。

此外，台中市勞工局長吳威志也到場為求職者加油打氣。

吳威志説，這次中科徵才以製造及科技業為主，還有中高管理階層職缺，薪水7萬元以上，吸引許多求職者探尋機會；另市府為鼓勵年輕人就業，提出就業金安薪方案，提供包含跨域補助金、短期職場適應金、上工獎勵金等，今年累計已有280位29歲以下年輕人受惠。

因應景氣復甦，此次中科徵才活動共有友達光電、台積電、台灣美光、台灣康寧、台灣精銳、永勝光學、光燿科技、先進光電、元翎精密、矽品精密、和大工業、晶元光電等24家廠商，釋出工程師、技術員、行政類職務等約1,300個職缺。

其中，友達光電、台灣美光、台積電等知名大廠，徵才攤位前求職人潮更是絡繹不絕。

現場同時舉辦「履歷健診」、「職涯講座」等活動，除邀請專家學者免費協助求職者強化個人履歷表撰寫技巧外，還安排S.R.職涯管理工作室執行長陳浩正，進行就業新型態分析講座，協助求職者進行職涯探索並提升錄取率。