發大財！中科大廠紛擴廠徵才1300人薪上看7萬

2019-04-20 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



中科大廠台灣美光、巨大集團、永勝光學、橋椿金屬等大廠近期紛紛擴廠，預期人力需求龐大。中部科學工業園區管理局與台中市勞工局今天上午10時在中科舉辦「一飛沖天職達未來中科園區廠商聯合徵才活動」，現場24家中科廠商、提供逾1300個工作機會，最高薪資上看月薪7萬元，吸引數千人報名參與，連履歷填寫區大爆滿、履歷列印區更是大排長龍。

中科管理局長陳銘煌說，中科 107年營業額達新台幣7248億元，年成長率28.56%，創歷史新高，今年營業額將邁向8000億目標，目前園區從業員工數已逾4萬9千人，也是歷史新高，中科園區去年舉辦63場廠商徵才活動，今年第1季已經舉辦22場，協助廠商尋覓人才填補人力缺口。

勞工局長吳威志說，今天的中科廠商聯合徵才活動邀請到全球晶圓代工龍頭台積電、薄膜液晶顯示器製造及研發公司友達光電、全球第三大封裝測試公司矽品精密，及外商投資公司台灣美光等24家優質廠商，提供研發、設計工程師、技師、安檢員等多達1300個工作機會，平均薪資3萬6188元，不乏薪資上看7萬元的中高階職務，期盼創造更多求職者鏈結未來的機會，吸引外地學子返鄉就業。

台中市就業服務處長傅晶如說，為協助求職者順利就業，今天的廠商聯合徵才活動設有「拼出好心情面試集點活動」、「職要您挑戰遊戲區」、「求職GPS地圖尋職」及「職涯講座」4大好康活動，藉由互動方式，協助民眾參與求職面試並瞭解市府提供的各項就業促進措施。