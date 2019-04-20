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高通、蘋果和解後 傳大陸合資晶片廠將於月底關閉

2019-04-20 10:03聯合報 記者林則宏╱即時報導

高通蘋果的官司於日前達成和解後即傳出，高通在中國大陸的合資伺服器晶片廠「華芯通半導體」將於本月底關閉的消息。上海《澎湃新聞》指出，這顯示高通將徹底放棄伺服器晶片市場，專注於5G晶片。

大陸多家媒體報導，日前就有華芯通公司內部人員爆料，華芯通已召開內部溝通會，宣布公司將於4月30日關閉，所有員工將在此之前離開公司，但高通至19日仍對不願回應相關傳聞。

澎湃新聞引述一名市場人士分析稱，高通這項決定可能與蘋果達成的和解有關。

「貴州華芯通半導體技術有限公司」是貴州省於2016年1月，與高通簽署戰略合作協定並成立的合資企業，主要從事ARM伺服器晶片的開發和銷售。根據協定，合資企業首期註冊資本為人民幣18.5億元，其中貴州占股55%，高通占45%。

澎湃新聞指出，截至2018年8月，高通和貴州省已向華芯通投資總計5.7億美元。去年，就有高通有意退出伺服器晶片領域的傳聞，但未獲證實。不過，目前從各方訊息來看，高通似乎已決心關閉華芯通，結束在伺服器晶片領域的競爭。

然而，去年11月27日，華芯通才高調在北京國家會議中心舉辦新品發布會，宣布其第一代可商用的ARM架構國產通用伺服器晶片—昇龍4800 （StarDragon 4800）正式量產。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，「這是華芯通推出的第一代產品，也可能是最後一款產品。」

澎湃新聞表示，華芯通的技術絕大部分來自高通授權，如果高通決定不做，華芯通已有的技術積累將無法支撐其繼續獨立營運，只能被迫關閉。高通退出，對中國半導體行業來說是一個負面消息。

但《財新網》引述貴州方面知情人士說法稱，華芯通將於月底解散，並非技術授權原因，也不是因為產品賣不動，而是股東資金問題。

財新網指出，華芯通在去年11月的發布會上，包括美團雲、台灣技嘉科技、上海華東電腦都曾為其產品背書。時任華芯通CEO汪凱表示，第一批昇龍晶片的出貨量為「數千片」。

也有業界人士表示，華芯通要想進一步打開市場，必須讓客戶看到後續幾代的產品，「沒有後續的規劃，當代的產品就是再好，也沒有用。」

不過，華芯通若要再開發新一代晶片，至少需要再投入3,000萬美元。問題是，貴州省政府是否還有耐心及資本持續投入？

澎湃新聞表示，蘋果與高通本月16日達成和解，雙方撤銷在全球的法律訴訟。和解協議包含蘋果向高通支付一筆金額不詳的款項，雙方還達成一項為期六年的授權合約，自2019年4月1日起生效，包括兩年的延期選擇權和多年晶片組供應協議。

一名消息人士稱，「高通決定這樣做，可能與該公司和蘋果達成和解有關，高通與蘋果和解後，英特爾馬上宣布退出5G手機晶片，而高通接著就退出伺服器晶片，這可能是高通和蘋果和解談的條件，高通和英特爾將互相不進入對方的地盤。」

高通大陸合資公司華芯通去年底才推出首款大陸國產通用伺服器晶片—昇龍4800，如今...
高通大陸合資公司華芯通去年底才推出首款大陸國產通用伺服器晶片—昇龍4800，如今卻傳出將於月底關閉的消息。（取自華芯通官網）
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