親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

違法解雇判賠 鴻海：未收到判決書 無法評論

2019-04-20 00:52聯合報 記者林于蘅蕭君暉／台北報導

謝冠宏曾是鴻海集團事業群最年輕的總經理，媒體形容是郭董左右手。圖／聯合報系資料照...
謝冠宏曾是鴻海集團事業群最年輕的總經理，媒體形容是郭董左右手。圖／聯合報系資料照片
分享

鴻海昨天晚間表示，尚未收到法院判決書，無法評論。新北市勞工局表示，當事人曾於二○一三年五月二日調解破局，後依循法律程序，經認定為雇傭關係，鴻海違法解雇判賠資遣費。

新北市勞工局說明，發生勞資爭議時，勞工局會提供辦理調解委員會，若兩造破局，則將走向法律訴訟途徑。新北市勞工局也會提供勞方在官司費用相關的補助，但該案較為特殊，由於謝冠宏月薪逾三十萬元，不符合補助條件，後續案件並無密切追蹤案情發展。

資深勞動法律師廖家宏表示，一般來說，「總經理」職位屬於委任關係；但該案較特殊，法院經多項證據認定雙方為雇傭關係，因此適用勞基法

廖家宏說，雇傭關係和委任關係差在「從屬性質」，通常依照三大面向判定兩造是否具有勞動關係從屬性，包括人格從屬、經濟從屬及組織從屬。

由於謝冠宏並沒有想要回復雇傭關係，因此提出違法解雇的資遣費一百五十萬一千五百元及二百萬元工作獎金，再加上二十三點五萬股，但最終工作獎金的要求遭法院駁回。

新北市勞工局表示，如果勞方認為屬於違法解雇，照理說當事人可以要求回復雇傭關係；但謝冠宏選擇主張鴻海違反勞動法令且情節重大，要求資遣費，在高院及最高法院皆獲得認定。

勞工局資遣鴻海勞基法
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

5G加速建置 提早半年完成

2019-04-19 23:59

郭台銘開除戰將謝冠宏 鴻海須賠150萬資遣費、235張股票

2019-04-20 00:52

5G釋照加速 拚年底完成

2019-04-20 00:43

資安產品黑名單 下季公布

2019-04-20 00:42

明訂5G釋照規則 才有利產業發展

2019-04-20 00:42

重談合約？ 鴻海：續履行威州投資

2019-04-20 00:15

任天堂Switch可望獲准登陸 台廠供應鏈利多

2019-04-20 00:12

新聞眼／揠苗助長 5G能有坦途？

2019-04-19 23:54

財經觀點／精準行銷 遊戲營運商成敗關鍵

2019-04-19 23:46

華碩電競NB市占 稱冠英國

2019-04-19 23:44

中華電轉型 打5G大戰

2019-04-19 23:39

電信三雄法說 資費戰受關注

2019-04-19 23:36

鴻海違法解僱主管 敗訴定讞

2019-04-19 23:19

郭台銘開除事業群總經理 認定僱傭關係是關鍵

2019-04-19 23:17

見證IC產業60年 駁二登場

2019-04-19 23:06

鄭優發出道別信 感念與中華電夥伴共同擦亮龍頭招牌

2019-04-19 21:52

訂定國家AI戰略 立委擬提「人工智慧發展基本法」

2019-04-19 16:06

資策會：電商迎接「AI戰國時代」

2019-04-19 14:33

蝦皮儲備幹部 首度在台開徵

2019-04-19 14:33

優化跨境交易 電商啟動AI實驗室

2019-04-19 14:33

5G智慧機夯 今年出貨看500萬台

2019-04-19 14:33

台灣光罩獲利攀8年高 董事長加碼1千張持股

2019-04-19 13:37

新iPhone變身為三鏡頭 XE傳將於Q3亮相

2019-04-19 12:36

十銓今年攻工控及電競 全年業績仍拚成長

2019-04-19 12:10

iPhone新3款傳鏡頭升級 康達智可望切入供應鏈

2019-04-19 11:05

中華電打造5G試驗場 落腳南港信義區青埔

2019-04-19 09:02

TV面板漲價 短期現象

2019-04-19 01:20

仁寶轉投資 進軍AI醫療

2019-04-19 01:19

仁寶下一步…搶進睡眠市場

2019-04-19 01:19

18日強震 竹科五園區未傳災情

2019-04-19 01:19

台積代工蘋果 全數用綠電

2019-04-19 01:19

台積上調兩市場銷售預期 外資：科技業打強心針

2019-04-19 01:19

郭台銘5月訪威州 盯新廠進度

2019-04-19 01:19

台積5奈米…下波成長主力

2019-04-19 01:19

台積電 上調兩市場銷售預期

2019-04-19 01:19

台積上季EPS 2.37元 走出最壞狀況

2019-04-19 01:01

中華電董座換人 政院否認鄭優「被退休」

2019-04-18 22:10

強化自駕車產業鏈 科技部與NVIDIA簽署合作意向書

2019-04-18 21:36

「IC積體電路特展」高雄駁二展出 見證IC產業60年

2019-04-19 15:44
看更多

熱門文章

郭台銘開除「戰將」 鴻海要賠150萬資遣費和股票

2019-04-19 11:12

勞資協商破局 長榮空服員將啟動罷工投票

2019-04-19 15:28

又是南山人壽！金管會以六投資缺失再罰180萬元

2019-04-19 19:36

全聯投資遇逆風！旗下藥安康雙北門市明日起歇業

2019-04-19 10:15

空服員5月發動罷工投票 長榮航空：全力因應

2019-04-19 18:21

台商回台再添五案！投資額154億元、創逾1300就業機會

2019-04-19 18:07

繼日本後 澳洲成為我第二個CRS資訊交換國

2019-04-19 18:05

又來了！桃園市空服員工會5月舉行長榮航罷工投票

2019-04-19 15:31

南山人壽總座遭停職半年 代理人選定

2019-04-19 18:06

威州投資案傳生變 鴻海：徵才計劃是長期性質

2019-04-19 10:34

詩肯宣布併購新加坡NOVA 盼快速展開東協市場

2019-04-19 17:06

台商回台投資超火熱 龔明鑫：證明當初政策判斷是對的

2019-04-19 11:16

台灣最大的危機是「轉型的決心」！一個兩岸觀察家指出：改變台灣的4大重點

2019-04-19 09:24

新iPhone變身為三鏡頭 XE傳將於Q3亮相

2019-04-19 12:36

需要創業資金的看過來！勞動部貸款額度提高至200萬元

2019-04-19 11:49

中華電打造5G試驗場 落腳南港信義區青埔

2019-04-19 09:02

台灣光罩獲利攀8年高 董事長加碼1千張持股

2019-04-19 13:37

昔日戰將被開除一事 鴻海回應

2019-04-19 18:09

捲進葉美麗掏空風波 郡宏發聲明澄清

2019-04-19 14:22

iPhone新3款傳鏡頭升級 康達智可望切入供應鏈

2019-04-19 11:05

佛心企業儲備幹部率取率千分之二 第一年享18天特休

2019-04-19 11:47

義大利西元前古文明 竟被台灣人挖掘發現

2019-04-19 12:37

策略經營／陳啟昱…掌握趨勢 挺進綠能產業

2019-04-19 02:46

「IC積體電路特展」高雄駁二展出 見證IC產業60年

2019-04-19 15:44

又是跨國詐騙！ 這2種「貨物通關證明」都是假的

2019-04-19 13:30

3元累積1哩！這張航空聯名卡賺機票速度快八倍

2019-04-19 17:31

全聯藥局「藥安康」雙北營運不理想 4月20日歇業

2019-04-19 12:23

國票金表態支持純網銀三搶二 發揮鯰魚效應

2019-04-19 11:18

華航與滙豐銀行聯名卡全新登場 超殺回饋3元換一哩

2019-04-19 16:25

去年專案金檢被查到 南山向官員解釋一時疏漏

2019-04-19 21:30

空服員擬罷工 長榮航空：不要走向雙輸局面

2019-04-19 18:08

7月起 堆高機納入邊境管制

2019-04-19 14:33

鄭優發出道別信 感念與中華電夥伴共同擦亮龍頭招牌

2019-04-19 21:52

政府推動5G 陳其邁：提早到年底或明年初

2019-04-19 13:29

訂定國家AI戰略 立委擬提「人工智慧發展基本法」

2019-04-19 16:06

開曼經濟實質2.0 安永：可減緩對台商衝擊

2019-04-19 11:14

樂天電子書閱讀器中文版亮相 銷量倍增

2019-04-19 12:25

開曼經濟實質細則放寬 台商面臨衝擊將可減緩

2019-04-19 13:57

蝦皮徵才 首度在台推出儲備幹部計劃

2019-04-19 12:23

元大證券投資先生App獲 2019創新商務獎

2019-04-19 09:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top