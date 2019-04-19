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新聞眼／揠苗助長 5G能有坦途？

2019-04-19 23:54聯合報 本報系記者黃晶琳

政府跟立委積極要求5G釋照要提前、加速。圖為今年拉斯維加斯國際消費電子展，5G搶...
政府跟立委積極要求5G釋照要提前、加速。圖為今年拉斯維加斯國際消費電子展，5G搶盡鋒頭。 （法新社）
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行政院計畫加速5G釋照，業界解讀，在總統大選前「為釋照而釋照」，執政黨可以高喊台灣5G發展不落於人後，政治考量色彩太濃。業界擔心一切急就章，沒有立好遊戲規則，會壞了後續產業發展。

業界指出，最近美國及南韓都爭相喊出5G服務，但僅有大都市的部分區域獲得網路涵蓋，終端設備僅有一款手機及數款分享器，消費者實際使用經驗分享，傳輸速度都未達5G標準的1Gbps以上。科技媒體開玩笑評論南韓及美國正在進行5G「吹牛大賽」。

也因為技術沒有想像的好，最近美國Verizon打廣告走「未來訴求」路線，描繪美好遠景；Sprint則向美國紐約聯邦地方法院提告，說AT&T廣告不實，提供的是假5G。顯示即使在美國，5G也是業者喊的比用的多。

台灣行動通訊發展十多年來，政府跟立委們最怕台灣釋照時間點輸了人，常以4G釋照是全球中後段班，積極要求5G釋照要提前、加速。

但台灣4G在二○一三年年底釋照，二○一四年五月底就宣布開台，開台後，包括4G用戶數成長率、網路建設及傳輸速度在全球4G市場都領先；每人每月平均使用的傳輸量高達24GB，稱冠全球，還「超標」國際機構預估二○二○年全球每人傳輸量達20GB的預估。

從結果論，4G發展在釋照時間點看似失了「面子」，但在電信產業發展卻是贏了「裡子」。

再者，5G技術特性是高速傳輸、低延遲、廣接入，使用頻譜都為6 GHz、28 GHz以上的中高頻的頻譜，頻率高，涵蓋範圍小，基地台設備密度跟成本恐是4G的四到五倍，各國政府在法規上也都走向開放「共網、共頻」方向。台灣的電信管理法也要開放共網共頻，但仍在修法中，業者普遍不反對開放共網共頻，但關注NCC後續的釋照規矩跟遊戲規則，遊戲規則一旦沒訂周全，影響的就是未來十年的台灣5G產業。

行政院基地台5G4G
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