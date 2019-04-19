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法人估晶心科今年業績有望成長雙位數 再創新高

2019-04-19 22:06經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

嵌入式CPU IP供應商晶心科（6533）持續推廣RISC-V核心架構解決方案，去年RISC-V相關收入占該公司業績比重已達25％，預期今年可能再提升。法人則估計，該公司今年整體業績成長幅度可能達雙位數百分比，再登歷史高峰。

晶心科去年業績創新高，營收為3.04億元，年增5.3％，歸屬母公司業主淨利為4,156.7萬元，年增逾九成，每股純益為0.97元。今年首季合併營收則為7,838.6萬元，年增超過1.2倍。

晶心科總經理林志明認為，該公司今年的授權金與權利金業務，應該會雙雙成長，而其目前在RISC-V領域，已經是數一數二的廠商。

晶心科指出，其RISC-V處理器核心架構系列產品，從2017年第4季陸續面世，去年授權件數高速成長，而在已經簽訂的RISC-V核心解決方案授權合約中，超過三分之一是授權給中國廠商。

晶心科去年的業績中，簽約IP授權金的業績占比接近七成。該公司累計簽訂的IP授權合約超過246份，其中去年新增的授權合約數達42個，續創新高。

至於權利金方面，該公司去年相關收入年增近一倍，金額創歷史新高，占該公司業績比重約25％。晶心科去年該公司客戶端嵌入其處理器架構的系統晶片出貨量超過11億顆，至今累計的總出貨量更超過36億顆。

晶心科營收
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