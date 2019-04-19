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鄭優發出道別信 感念與中華電夥伴共同擦亮龍頭招牌

2019-04-19 21:52經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

中華電信董事長鄭優屆齡退休，今日晚間鄭優給中華電信同仁發出道別信「~~再見，我親愛的夥伴們！~~ 」。鄭優說，上台靠機會，下台是智慧，而在中華電信任職近28個月期間，與伙伴們密切合作、重新擦亮電信龍頭的招牌，使得我們得以完成「MOD 改革」及「提升 4G 收訊品質」的兩大任務。

鄭優說，很高興最近這段期間，MOD用戶得以突破 205 萬戶，同時在工會的全力奧援下突破法規限制，可以自組頻道套餐，讓有線電視業者備感壓力。 更重要的，今年以來 MOD 也成功轉虧為盈，結束連續 14 年的虧損，我衷心感念伙伴們的全力以赴，更感佩工會的極力相挺。創造這些成果的功勞，無疑屬於每一位伙伴。

鄭優認為，去年做了兩項非常大膽也非常艱難的決策，一個是邀集合資夥伴成立 國家隊，與日、韓兩國企業競標純網銀，另一則是成立「策略轉型辦公室」。

鄭優也祝福，今後在謝繼茂董事長卓越領導下，一定會邁開大步繼續向前走。

鄭優表示，相逢相聚自是有緣，他日能否再見自然隨緣。但如同佛家偈語所說的「千山同一月，萬戶盡皆春」，說再見，很難，我們沒有兩相遺忘於江湖，因為我和大家「千山共此月，千江共此水」！

最後鄭優說：「伙伴們，我將永遠懷念與大家共同奮鬥的二年四個月又七天！」

以下是鄭優道別信全文

~~再見，我親愛的夥伴們！~~

親愛的中華電信伙伴們，大家好：「上台靠機會，下台是智慧」，這句話，一向是職場生涯中亙古不滅之理，尤其是政治任命的職務，「上與下均為政策使然，其行必然」。

個人自 105年12月15日到職與伙伴們共同打拼至今，歷經近二十八個月的奮鬥，此期間，伙伴們密切合作、重新擦亮電信龍頭的招牌，使得我們得以完成「MOD 改革」及「提升 4G 收訊品質」的兩大任務，每一份成績都是所有伙伴們雙手共同打造出來的。

個人很高興最近這段期間，MOD用戶得以突破 205 萬戶，同時在工會的全力奧援下突破法規限制，可以自組頻道套餐，讓有線電視業者備感壓力。

更重要的，今年以來 MOD 也成功轉虧為盈，結束連續 14 年的虧損，我衷 心感念伙伴們的全力以赴，更感佩工會的極力相挺。創造這些成果的功勞， 無疑屬於每一位伙伴。

我在去年做了兩項非常大膽也非常艱難的決策，一是邀集合資夥伴成立 國家隊，與日、韓兩國企業競標純網銀，另一則是成立「策略轉型辦公室」。 這兩項決策，都是著眼於公司將面臨業務與技術變革的挑戰所做的規劃，相 信今後在謝董事長卓越領導下，一定會邁開大步繼續向前走。 相逢相聚自是有緣，他日能否再見自然隨緣。親愛的伙伴們，謹先向大 家告別，但如同佛家偈語所說的「千山同一月，萬戶盡皆春」，說再見，很 難，我們沒有兩相遺忘於江湖，因為我和大家「千山共此月，千江共此水」！ 伙伴們，我將永遠懷念與大家共同奮鬥的二年四個月又七天！

中華電信董事長鄭優發出道別信。
中華電信董事長鄭優發出道別信。
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鄭優中華電信4G
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