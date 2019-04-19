Digital City北市再展第二店 著重3C家電購物體驗

2019-04-19 20:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全國電子 (6281)新型態3C通路品牌Digital City將於26日在台北市再展第二店的和平店開幕，強化近百坪時尚科技賣場，著重3C家電購物體驗新頁，將是今年業績超越去年的重要布局。

全國電表示，Digital City第七家門市的和平店，位於台北捷運轉運、多路公車、交通樞紐繁華鬧區，商圈旁有學區、大學城、住宅區及住商混合區，居民樣貌豐富、對3C及智慧家電需求高，而「新潮、科技、3C數位」的Digital City和平店提供更豐富的數位商品及服務滿足在地民眾生活需求，有助業績向上的新來源。

全國電指出，和平店占地近百坪，挑高、通透的多層次設計規劃，匯集了時下新潮、科技、3C數位商品，店內設有影視情境區，讓民眾就像是在家裡的客廳，自在且舒適的體驗8K電視、OLED奈米電視帶來的視覺震撼饗宴，挑選適合全家人的娛樂新重心。

夏天即將來臨，全國電強調，Digital City和平店設有大金、日立、聲寶及國際等各大空調品牌專區，家庭必備的空氣清淨機及除濕機等，設有專區提供完整商品服務消費者，挑戰今年的家用冷氣要進一步成長。

今年全國電在第4季將跨入電商，以及大坪數新型態門市Digital City展店力挺，瞄向強化年輕形象及爭取新客源，年底前Digital City展店數目標將達十家，業績佔比將可達兩位數，成為業績突破去年的生力軍。去年全國電營收163.43億元，稅後純益4.05億元，每股純益4.09元。