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這13檔悍將股 創千日高價

2019-04-19 19:03經濟日報 記者陳漢杰╱即時報導

【記者趙于萱／台北報導】台積電（2330）法說會釋出樂觀展望，台股昨（19）日表現雖開高走低，但盤面個股維持活躍，聯茂、瀚宇博合庫金等，更在買盤簇擁下創下「千日新高」紀錄，其中不乏法人搶買的熱門標的，扮演多方突圍焦點。

美股續漲，外資連六買台股，買盤集中敲進台積電、旺宏、鴻海等電子股，帶動大盤昨日再攻「萬一」大關，終場指數收10,968點，守穩5日線上。

細究盤勢架構，昨由權值股先攻、中小股接棒，反映在元大台灣50雖僅漲0.1%，但元大中型100漲0.9%、櫃買指數漲0.6%；不少題材股更在資金簇擁下，領先攻破前波萬點價位，如建榮、聯茂、互億、玉山金、瀚宇博、瑞昱、昇達科、廣明、第一金、合庫金等，還創下千日新高。

上述不乏法人連買，帶動股價上攻的強勢股，像瀚宇博本周獲外資、投信、自營商買超1.8萬張，第一金1.07萬張，廣明9,848張，另外，聯茂、玉山金、合庫金、台表科等，也超過千張。

互億、建榮法人著墨相對少，不過評價遙遙領先，據統計，目前互億本益比達237倍，建榮41倍，業強39倍，廣明也偏高，惟同時有一半個股不及20倍，除第一金、合庫金、玉山金等金融股外，昇達科約17倍，聯茂16.9倍，台表科12倍，瀚宇博最低僅八倍，多檔兼具高殖利率，顯示買盤仍關注「一低一高」的低基期、高股息標的。

分析師觀察，聯茂、瑞昱、昇達科等切入5G，廣明挾機器人題材，瀚宇博有華新科股息將認列，合庫金、第一金、玉山金各有內外資長抱追捧，且多數公司財報表現佳，使股價展現爆發力。

日盛投顧協理鐘國忠表示，台股連三天上攻11,000點未果，日K連黑，加上昨日期指結算完畢出現交易量下滑，在技術、籌碼面多方力道減弱，須提防大盤持續回檔，下檔支撐看10,800點。

鐘國忠建議，手中若有獲利豐碩持股，可適度停利，進場布局留意低基期、高股息、業績增三方向，較能持盈保泰。

合庫金玉山金瀚宇博
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