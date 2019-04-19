台積電下半年展望佳 供應鏈聯華林德順勢推新品牌

2019-04-19 17:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



晶圓龍頭台積電法說會內容優於預期，AI、5G持續推動台灣半導體產業成長，相關供應鏈下半年營運聲勢看俏，國內最大工業氣體商聯華林德順勢推出SPECTRA EM新品牌上市，在7奈米先進製程進入EUV（極紫光）時代之際，電子特殊氣體大幅提升深紫外光（Deep UV）微影技術效能，將廣泛被半導體採用，需求將快速攀升。

聯華林德為晶圓代工台積電與聯電工業氣體供應商之一，宣佈推出電子材料SPECTRA EM新品牌，擁有業界領先的純度、包裝和分析技術。有鑑於半導體製造商專有製程需要客製化的材料解決方案，SPECTRA EM Gold能提供客製化的純度等級，及更多分析技術與專業包裝。另外，SPECTRA EM Platinum的客製化管制界線則能符合最嚴格的品質要求。

該公司目前已獨立開發出20種電子材料，並持續研發其他多種材料，除了在地化生產，該公司專有的製氟技術也在業界享譽盛名。業界預料未來在5G、AI、車用電子及物聯網帶動之下，對於先進製程7奈米以下需求殷切，線徑持續縮小，電子特殊氣體大幅提昇紫外光微影技術效能，未來半導體業界對於工業電子特殊氣體之品質及需求將與日俱增。