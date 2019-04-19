親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

言論自由與民主參與的對撞 該如何平衡考量？

獨／鄭進一自爆失誤才寫歌給韓國瑜 坦言老化失能了

台積電下半年展望佳 供應鏈聯華林德順勢推新品牌

2019-04-19 17:45經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

晶圓龍頭台積電法說會內容優於預期，AI、5G持續推動台灣半導體產業成長，相關供應鏈下半年營運聲勢看俏，國內最大工業氣體商聯華林德順勢推出SPECTRA EM新品牌上市，在7奈米先進製程進入EUV（極紫光）時代之際，電子特殊氣體大幅提升深紫外光（Deep UV）微影技術效能，將廣泛被半導體採用，需求將快速攀升。

聯華林德為晶圓代工台積電與聯電工業氣體供應商之一，宣佈推出電子材料SPECTRA EM新品牌，擁有業界領先的純度、包裝和分析技術。有鑑於半導體製造商專有製程需要客製化的材料解決方案，SPECTRA EM Gold能提供客製化的純度等級，及更多分析技術與專業包裝。另外，SPECTRA EM Platinum的客製化管制界線則能符合最嚴格的品質要求。

該公司目前已獨立開發出20種電子材料，並持續研發其他多種材料，除了在地化生產，該公司專有的製氟技術也在業界享譽盛名。業界預料未來在5G、AI、車用電子及物聯網帶動之下，對於先進製程7奈米以下需求殷切，線徑持續縮小，電子特殊氣體大幅提昇紫外光微影技術效能，未來半導體業界對於工業電子特殊氣體之品質及需求將與日俱增。

半導體台積電晶圓代工
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

資策會：電商迎接「AI戰國時代」

2019-04-19 14:33

蝦皮儲備幹部 首度在台開徵

2019-04-19 14:33

優化跨境交易 電商啟動AI實驗室

2019-04-19 14:33

5G智慧機夯 今年出貨看500萬台

2019-04-19 14:33

威州投資案生變？ 鴻海：將續履約 徵才是長期的

2019-04-19 14:33

台灣光罩獲利攀8年高 董事長加碼1千張持股

2019-04-19 13:37

新iPhone變身為三鏡頭 XE傳將於Q3亮相

2019-04-19 12:36

十銓今年攻工控及電競 全年業績仍拚成長

2019-04-19 12:10

郭台銘開除「戰將」 鴻海要賠150萬資遣費和股票

2019-04-19 11:12

iPhone新3款傳鏡頭升級 康達智可望切入供應鏈

2019-04-19 11:05

威州投資案傳生變 鴻海：徵才計劃是長期性質

2019-04-19 10:34

中華電打造5G試驗場 落腳南港信義區青埔

2019-04-19 09:02

TV面板漲價 短期現象

2019-04-19 01:20

仁寶轉投資 進軍AI醫療

2019-04-19 01:19

仁寶下一步…搶進睡眠市場

2019-04-19 01:19

18日強震 竹科五園區未傳災情

2019-04-19 01:19

台積代工蘋果 全數用綠電

2019-04-19 01:19

台積上調兩市場銷售預期 外資：科技業打強心針

2019-04-19 01:19

郭台銘5月訪威州 盯新廠進度

2019-04-19 01:19

台積5奈米…下波成長主力

2019-04-19 01:19

台積電 上調兩市場銷售預期

2019-04-19 01:19

台積上季EPS 2.37元 走出最壞狀況

2019-04-19 01:01

中華電董座換人 政院否認鄭優「被退休」

2019-04-18 22:10

強化自駕車產業鏈 科技部與NVIDIA簽署合作意向書

2019-04-18 21:36

三星對決華為 研調估摺疊機今年出貨逾百萬支

2019-04-18 14:31
看更多

熱門文章

郭台銘開除「戰將」 鴻海要賠150萬資遣費和股票

2019-04-19 11:12

勞資協商破局 長榮空服員將啟動罷工投票

2019-04-19 15:28

第三方支付、電子支付及電子票證 一張表看懂差別

2019-04-18 21:02

寶佳逆襲 奪永大經營權

2019-04-19 01:19

損害保戶權益…南山遭罰600萬 總座停職半年

2019-04-18 23:45

全聯投資遇逆風！旗下藥安康雙北門市明日起歇業

2019-04-19 10:15

變更收費方式 南山人壽挨重罰

2019-04-18 23:23

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

南山人壽二點聲明 營運照常

2019-04-18 23:23

拚電子支付 金管會宣布電子支付機構五大開放措施

2019-04-18 19:49

台積電 上調兩市場銷售預期

2019-04-19 01:19

郭台銘5月訪威州 盯新廠進度

2019-04-19 01:19

仁寶轉投資 進軍AI醫療

2019-04-19 01:19

台積代工蘋果 全數用綠電

2019-04-19 01:19

中華電董座換人 政院否認鄭優「被退休」

2019-04-18 22:10

出售自宅減免 須符三要件

2019-04-19 02:19

台積上季EPS 2.37元 走出最壞狀況

2019-04-19 01:01

Fintech追求效率 踩到監管紅線

2019-04-18 23:23

又來了！桃園市空服員工會5月舉行長榮航罷工投票

2019-04-19 15:31

北市勞動局證實 儂特利欠75名員工薪水

2019-04-18 21:40

威州投資案傳生變 鴻海：徵才計劃是長期性質

2019-04-19 10:34

離岸風電併聯 拚最後一哩路

2019-04-19 01:25

兆豐銀 推一日快閃送芭樂

2019-04-19 02:04

北市二大樓傾斜 有21位住戶投保基本地震險

2019-04-18 19:50

拚電子支付 金管會5大開放

2019-04-19 00:37

台灣最大的危機是「轉型的決心」！一個兩岸觀察家指出：改變台灣的4大重點

2019-04-19 09:24

開發金董監改選 超額提名

2019-04-18 23:23

金管會五大開放 力挺電子支付

2019-04-19 02:04

長照扣除額12萬 訂排富條款

2019-04-19 02:19

台商回台投資超火熱 龔明鑫：證明當初政策判斷是對的

2019-04-19 11:16

新聞分析／當員工為加薪罷工…管理高層兩套標準？

2019-04-18 23:51

樂天攻純網銀 強打兩優勢

2019-04-19 02:20

中華電打造5G試驗場 落腳南港信義區青埔

2019-04-19 09:02

游振偉 出任能源局長

2019-04-19 01:25

台積5奈米…下波成長主力

2019-04-19 01:19

境外保險業務急凍

2019-04-18 23:23

永大經營權之戰…林家宏操刀

2019-04-19 01:19

台灣光罩獲利攀8年高 董事長加碼1千張持股

2019-04-19 13:37

仁寶下一步…搶進睡眠市場

2019-04-19 01:19

詩肯宣布併購新加坡NOVA 盼快速展開東協市場

2019-04-19 17:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top