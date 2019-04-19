見證IC產業60年 積體電路特展駁二登場

2019-04-19 17:26 中央社 台北19日電



科技部和國家實驗研究院主辦的「IC積體電路特展」今天開展，見證IC產業60年的前世今生。科技部次長鄒幼涵說，希望啟發青年學子的興趣，投入半導體研發創新行列。

科技部透過新聞稿指出，1958年9月，由美國德州儀器公司新進工程師基爾比（Jack Kilby）發明了世界上第一個積體電路IC，從此電子產品進入人類的生活，使生活型態發生重大的改變。

透過特展，可以了解一場改變台灣產業歷史的聚會。1974年2月，台灣重量級政經界人物在台北市的小欣欣豆漿店討論決定發展積體電路，這項決定影響了台灣數十年來的發展，造就了現在的半導體王國。

科技部說，2017年台灣半導體產業產值全球第三，達新台幣2.46兆元，占全國GDP的1/5，對國家穩定、經濟發展、國際地位等均有舉足輕重的影響。

鄒幼涵開幕致詞時表示，現在IC的製程已縮小到奈米等級，必須透過縝密的IC設計與非常精細的製造技術，將超過10億顆電晶體組合在一片1平方公分的晶片中，技術門檻相當高。

她表示，台灣是IC王國，2017年IC製造及封裝測試產值世界第一、IC設計產值世界第二，台灣的半導體產業擁有世界領先的技術與產能，原因在於培育了許多優質的科技人才，共同打造半導體產業成為台灣的鎮國之寶。

鄒幼涵希望這項特展能幫助社會大眾與眾多學子一起回顧過去、啟發未來，更加了解台灣之光IC產業，未來也可一起投入半導體研發創新的行列。

IC積體電路特展今天起至4月28日在高雄駁二藝術特區B6倉庫盛大展出。有「無塵室體驗區」、「IC解碼關鍵字」等8大體驗區，也展出前瞻科技與未來趨勢的台灣產業科技新品如小型自走車、無線感測積木等。現場還提供中英文導覽預約，只需30分鐘就能認識台灣半導體產業60年的光輝成就。