「IC積體電路特展」高雄駁二展出 見證IC產業60年

2019-04-19 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



科技部與國家實驗研究院台灣半導體研究中心，4月19日至28日在高雄駁二藝術特區B6倉庫，舉辦「IC積體電路特展」，見證IC產業60年，了解台灣IC王國發展歷程。科技部次長鄒幼涵表示，希望藉由過去、啟發未來，讓更多學生投入半導體研發創新行列。

IC積體電路特展以「晶片無所不在‧未來無限可能」為主軸，國研院長王永和細數積體電話發展歷史，1958年9月美國德州儀器公司新進工程師基爾比Jack Kilby，發明了世界上第一個積體電路IC，從此電子產品逐漸進入人類的生活，使生活型態發生了重大的改變。1974年在台北市南陽街的小欣欣豆漿店中，台灣重量級政經界人物討論決定台灣未來應發展積體電路技術，這項決定影響了台灣數十年來的發展，造就了現在的半導體王國盛況。2017年台灣半導體產業產值全球第三，達新台幣2.46兆元，占全國GDP的五分之一。

科技部次長鄒幼涵表示，現在IC的製程已縮小到奈米等級，必須透過縝密的IC設計與非常精細的製造技術，將超過10億顆電晶體組合在一片1平方公分的晶片中，技術門檻相當高。台灣是IC王國，2017年IC製造及封裝測試產值世界第一、IC設計產值世界第二，僅次於美國。台灣的半導體產業擁有世界領先的技術與產能，原因在於培育了許多優質的科技人才，共同打造半導體產業成為臺灣之光。

今天有許多學生湧進「IC積體電路特展」，主辦單位重塑改變歷史的小欣欣豆漿店，觀眾可以在「無塵室體驗區」穿上專業工作服，扮演IC產業幕後功臣的晶片製造工程師。還可到「IC解碼關鍵字」等八大體驗區，從遊戲中學習半導體豐富知識。現場並展出前瞻科技與未來趨勢的台灣產業科技新品，如「小型自走車」、「無線感測積木」等。