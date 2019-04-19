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十銓今年攻工控及電競 全年業績仍拚成長

2019-04-19 12:10經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

記憶體模組十銓科技（4967）今年第1季營收仍小幅優於去同期表現，在記憶體相關個股中，營運表現相對突出，該公司表示，今年營運目前將積極拉高電競產品及工控產品的出貨及市佔表現，全年業績仍以優於去年表現為目標。

十銓今年第1季合併營收達16.92億元，較去年同期成長3.78%，首季營收攀上九年歷史新高，相對多數記憶體及記憶體模組廠來看，多數廠商今年第1季在產業淡季及市場仍處於去化庫存的階段下，今年首季營收普遍較去年同期下滑一至二成，十銓今年首季營收相對較佳。

十銓發言人吳健瑋指出，十銓在2016年時，積極進入電競市場，2017年底時，電競產品佔營運比重約在15%至20%，而去年經過持續拓展市場，去年底時，電競產品比重來到30%。

十銓表示，今年不一定會再將營運佔比提升，主要由於工控相關產品也將在今年拉升出貨，產品營運比重的變化仍待進一步觀察，不過，十銓強調，今年仍將持續推出電競相關的多項新產品。

吳健瑋並表示，該公司規劃擴大工控市場的營運也有已一段時間，今年為配合業務單位在工控市場有更好的發揮，公司將工控部門及研發部門整併成同一個單位，希望在最快的時間，反應工控市場新客戶的研發需求，該公司也預期，今年及未來幾年，工控市場將是該公司積極搶攻的重要市場。

展望第2季，十銓認為記憶體產業仍有龐大發展空間，持續優化產品組合，提高產品附加價值，隨5G、AI／IoT及大數據等趨勢發酵，DRAM、NAND Flash應用持續攀升，十銓持續擴充特殊產品線、人員、生產實力以及各領域布局，將穩定帶動營運成長。

雖然今年產業明顯較去年降溫，多數記憶體相關廠商，也認為今年全年業績勢必較去年表現衰退，不過，十銓則是指出，該公司在電競、工控及自有品牌產品持續推升下，今年營運將力拚優於去年全年的營運表現。

十銓董事長夏澹寧。 圖／聯合報系資料照片
十銓董事長夏澹寧。 圖／聯合報系資料照片
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十銓記憶體模組電競
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