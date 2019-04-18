強化自駕車產業鏈 科技部與NVIDIA簽署合作意向書

2019-04-18 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



自駕車研發能量持續擴增。科技部轄下的財團法人國家實驗研究院今天跟NVIDIA（輝達公司）簽訂合作意向書，規劃於台灣智駕測試實驗室與NVIDIA全新的自駕車系統開發驗證平台展開全面合作，包含自駕車虛擬模擬軟體、決策系統與自駕車體等，提升相關技術研發動能。

NVIDIA研發之自駕車模擬平台DRIVE Constellation™、自駕車模擬系統Drive Sim與Drive AGX，以及自駕車體BB8，從影像感知系統、人機介面整合及感知程序等模組，到整部測試車均為其重點項目。

科技部長陳良基表示，自駕車的出現，打破傳統汽車領域封閉整合的產業結構。這是一個全新的藍海市場，台灣的汽車產業雖然不比歐美日等汽車大國，但具有深厚的IT資通訊實力，將有助產業界跟上自駕車的浪潮。陳良基表示，只要策略正確，台灣自駕車有機會打入國際市場。

台灣智駕測試實驗室已於2月25日正式開幕並由國研院維運。為強化針對自動駕駛主要關鍵程序「感知」、「決策」及「控制」三方面之測試能量，國研院將與NVIDIA共同投入建立完整的測試服務平台，除滿足產學研界進行自駕車發展時之軟體開發、控制技術、硬體規格等研發需求之外，也將投入自駕車開發者生態圈、新創公司培育專案、辦理深度學習學院及工作坊，並協助監視器及感應器業者設置測試環境。

國研院院長王永和表示，與現今自駕車主要的行駛環境相較，台灣的用路環境有行人、機車、汽車等高度混流，交通環境複雜許多。若能發展適合在複雜環境下行駛無礙的自駕車，必定是相關產業發展重點。

王永和說，未來與NVIDIA展開合作，逐步引進NVIDIA自駕車研發能量，以智駕測試實驗室為據點形成研發聚落，協助台灣產學研界研發自駕技術並落實於應用，相信此合作案可為產、學、研界創造三贏的局面。

NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟表示，很高興能參與台灣首座自駕車測試場域的推動，並協助台灣業者在自駕車的世界舞台上發光。藉由NVIDIA在車用AI平台上的優勢，臺灣車用IC、車載資通訊與車用電子等相關業者，都能透過整合運用NVIDIA的軟體技術和硬體設備，為全球汽車製造商打造完整的自駕車生態系，大幅縮短自駕技術開發的時程並加速商用化。