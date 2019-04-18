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仁寶成立宏智生醫 推出腦波偵測憂鬱症輔助診斷系統

2019-04-18 19:44經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

仁寶成立新創公司宏智生醫，並攜手台北科大團隊，首創全球以人工智慧（AI）技術，開發智能腦波輔助診斷系統，用於檢測憂鬱症，新產品最快在2020年底上市，為仁寶在智慧醫療版圖再下一城。下一步將向失智症與過動症等偵測診斷邁進，以做大智慧醫療商機。

仁寶與北科大今日舉行宏智生醫新創公司成立記者會，宏智生醫資本額6,000萬元，其中仁寶占七成，新創技術團隊占三成，將主攻全球首創以AI來處理腦波訊號，協助醫生診斷憂鬱症的輔助診斷器材。台灣目前有200萬潛在憂鬱症患者。

仁寶總經理翁宗斌表示，該公司在智慧醫療這幾年著墨很多，包括免疫療法、幹細胞、智慧醫院、醫療器材，及老人照護等，腦波偵測則是結合AI、硬體與生技，這也是未來發展的方向。

他指出，目前憂鬱症並沒有科學工具協助醫生做判斷，宏智生醫將是業界第一個，現在國內很多人談AI，仁寶也應用很多AI在醫療，像是醫療影像與癌症，仁寶的投入也很多。目前仁寶在智慧醫療仍在投資與布局階段，希望這兩三年可以做的更完善。

至於宏智生醫的技術團隊，將由北科大副研發長劉益宏的研究團隊主持，他表示，他從2013年就開始研究，並與台大等三大醫學中心合作及驗證，目前有效偵測率約81%至83%，希望新產品可以在2020年底問世。

劉益宏說，憂鬱症是生理疾病，不是心理疾病，像憂鬱症患者的大腦前額皮質區，其活動會顯著薄弱，導致情緒調控力下降，無法排解負面情緒，憂鬱症更讓人腦皮質邊緣的海馬迴體積萎縮一至兩成以上。這些可以透過腦波偵測，加上演算法，把很難處理的腦波訊號找出來。

北科大表示，宏智生醫結合腦波感測、人工智慧、腦科學技術，先行開發用於憂鬱症腦波輔助診斷的智能設備及雲端服務平台，預計2020年底前完成產品測試，並在2021年產品上市。屆時除了憂鬱症，還會陸續推出早期阿茲海默失智症，以及注意力不足過動症ADHD腦波評估等功能，搶占智慧醫療商機。

仁寶總經理翁宗斌(右)與臺北科大校長王錫福，今天攜手設立新創公司宏智生醫，搶進腦...
仁寶總經理翁宗斌(右)與臺北科大校長王錫福，今天攜手設立新創公司宏智生醫，搶進腦波偵測輔助診斷醫材產品。記者蕭君暉/攝影
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憂鬱症仁寶
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