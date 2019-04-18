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科技部攜NVIDIA 打造自駕車虛擬模擬平台

2019-04-18 19:12經濟日報 記者江睿智╱即時報導

科技部國家實驗研究院今（18）日與NVIDIA（輝達）簽訂合作意向書，將合作開發自駕車系統開發驗證平台、自駕車虛擬模擬軟體等，科技部盼帶動國內自駕車產業。

NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟表示，NVIDIA DRIVE Constellation自駕車模擬平台，及Drive Sim都是NVIDIA自行研發，NVIDIA向只會開放給國際大車廠或是一次性工程費用（NRE）達1億美元以上的客戶使用；未來，NVIDIA也會將這些技術平台與國研院合作。

科技部長陳良基表示，自駕車的出現，打破傳統汽車領域封閉整合的產業結構，這是全新的藍海市場，台灣的汽車產業雖然不比歐美日等汽車大國，但台灣具有深厚的IT資通訊實力，只要策略正確，就能協助產業界跟上自駕車浪潮，就有機會打入國際市場。

科技部引用國際研調機構IDC的調查報告指出，預估2021年全球將有20%主要城市開始實際使用自駕車，到了2024年，共享汽車平台在全球主要城市所提供的乘車次數中，將有10%由自駕車提供服務。

為發展台灣自駕車，科技部國研院今年2月已在台南成立台灣智駕測試實驗室，並且設立封閉測試場域，供國內自駕車業測試各種道路情境；國研院研究員張龍耀表示，未來進一步研發服務平台，包括：測試設備技術、智駕測試資料庫、虛擬模擬平台等，因此引進與NVIDIA合作。

他表示，自駕車需要測試各種情境，須建立虛擬模擬平台，就像是「給車子用的VR系統」，裝上電腦程式，車子就會以為遇到下大雨、逆光等情境，並且要正確回應，NVIDIA DRIVE Constellation自駕車模擬平台就可以提供自駕車情境測試。

邱麗孟表示，藉由NVIDIA在車用AI平台上的優勢，台灣車用IC、車載資通訊與車用電子等相關業者，都能透過整合運用NVIDIA的軟體技術和硬體設備，為全球汽車製造商打造完整的自駕車生態系，大幅縮短自駕技術開發的時程並加速商用化。

她並說，目前NVIDIA已與全球超過370家汽車、卡車或巴士製造商、汽車系統整合解決方案供應商、共享汽車、物流貨運公司等各領域的企業合作，透過與科技部及國研院的緊密合作，NVIDIA將能為台灣自駕車產業注入更多動能，打造更加完善的自駕車生態系。

自駕車NVIDIA科技部
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