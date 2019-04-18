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達標！台積電首季毛利率41.3% 每股純益2.37元

2019-04-18 13:43經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電公布首季財報。 路透
台積電公布首季財報。 路透
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台積電(2330)今(18)日召開法說會，公布首季財報，合併營收2,187億元，稅後純益613.9億元，每股純益2.37元（換算成美國存託憑證每單位為0.38美元）；首季毛利率為41.3%，營業利益率為29.4%，稅後純益率為28.1%，表現符合財測目標。

台積電表示，與2018年同期相較，第1季營收減少11.8%，稅後純益及每股盈餘則均減少31.6%。與前一季相較，第1季營收減少24.5%，稅後純益則減少38.6%。若以美金計算，第1季營收為71億元，較2018年同期減少16.1%，較前一季則減少24.5%。

2019年第一季毛利率為41.3%，營業利益率為29.4%，稅後純益率則為28.1%；7奈米製程出貨佔台積電第1季晶圓銷售金額的22%；10奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的4%；16奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的16%。總體而言，先進製程（包含16奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的42%。

台積電今日早盤股價開高，以264元開出後一度拉升至266元，終場收在264.5元，上漲3元，漲幅1.14%，成交37,943張，市值6兆8,585.9億元。

台積電
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