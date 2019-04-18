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仁寶投資新創公司宏智生醫 3年內完善集團醫療佈局

2019-04-18 12:36經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

仁寶電腦總經理翁宗斌上午出席仁寶攜手台北科大共創腦波AI新世代啟動記者會。 記者...
仁寶電腦總經理翁宗斌上午出席仁寶攜手台北科大共創腦波AI新世代啟動記者會。 記者徐兆玄／攝影
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仁寶（2324）強攻智慧醫療領域，今（18）日宣布與北科大團隊合作，設立新創公司「宏智生醫科技」，鎖定腦部功能性疾患腦波輔助診斷醫材市場，仁寶總經理翁宗斌強調，目前集團投資醫療領域仍處於佈局階段，希望未來兩三年把布局完善。

繼智慧遠距醫療、醫療物聯網、癌症免疫細胞療法及基因工程後，仁寶此次與台北科大團隊合作切入智慧輔助診斷領域，設立新創公司宏智生醫，開發目前極具市場競爭力的腦部功能性疾患腦波輔助診斷醫材。

此次仁寶直接投資學界技術成立技術衍生新創公司宏智生醫，資本額為6千萬元，由仁寶出資大部分資金，投資對象為國立台北科技大學副研發長、機械系及機電所劉益宏教授研究團隊及技術，仁寶未來將以策略投資者身份，提供新創公司IT等技術支援合作開發。

全球憂鬱症病患達三億多，光在台灣潛在症患者就將近200萬人。翁宗斌表示，台灣近幾年憂鬱症比例有升高趨勢，但醫生沒有很科學方法去判斷嚴重性，宏智生醫就是針對這個領域，以這技術為基礎，結合AI、腦科學等，希望很快開發出憂鬱症評估系統，在明年底後年初產品就能問世。

仁寶看中智慧醫療的商機，以自身在IT技術方面之優勢為基礎，結合台灣優異之醫療環境與醫療器材研發人才，近年來積極佈局智慧醫療及健康照護事業版圖。針對集團智慧醫療佈局，仁寶總經理翁宗斌指出，目前集團投資仍處於佈局階段，希望未來兩三年把佈局完善。

該項腦波技術也將與仁寶製造本業結合，仁寶現階段有一法國客戶已推出穿戴式裝置產品，也是針對腦波相關領域，主要鎖定歐美地區消費性市場，去年已開賣第一代，今年即將推出第二代，出貨已達百萬台。

展望本季，仁寶預估PC及非PC業務皆會成長，以季比來看，兩大業務相較本季皆會雙位數成長。但以年比來看，PC呈現個位數增長，且仍受到英特爾CPU缺貨干擾，至於非PC業務則是雙位數成長。

仁寶憂鬱症北科大
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