佳世達旗下拍檔結盟SAP台灣 衝刺新零售

2019-04-18 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



佳世達（2352）旗下POS終端設備供應商拍檔（3097），今（18）日宣布和SAP台灣（思愛普台灣） 成為策略合作夥伴，拍檔將透過SAP C/4HANA（全方位顧客體驗解決方案），協助台灣零售產業取得消費者洞察，以更精準的服務與行銷策略，建立智慧企業營運優勢，攜手搶占體驗經濟潛在商機，擴大市場布局。

佳世達致力轉型，規劃四大策略，加速智能解決方案發展，為其中一個重要策略，拍檔即為其衝刺新零售的夥伴之一。佳世達智能方案事業群總經理暨拍檔副董事長李昌鴻表示，透過結盟，雙方將一同協助台灣零售餐飲業提升營運效率，結合佳世達集團深厚落地的產業經驗，以及SAP豐富多元的雲端解決方案，落實軟體、硬體整合服務的營運模式。

李昌鴻表示，滑世代消費者所引爆的新零售浪潮，讓業者面臨前所未有的數位落差，原本的IT服務需要即刻升級。雙方提供的解決方案，能讓客戶能深入剖析消費者行為，提供獨特的客製化體驗，進而建立客戶忠誠度，讓優質服務體驗成為未來營收成長的創新引擎。

拍檔總經理王保鋅進一步指出，拍檔全台擁有數千家零售餐飲業客戶，未來透過SAP Service Cloud（SAP服務雲），可提供即時不間斷的客戶服務。成為SAP的策略合作夥伴後，計畫陸續導入SAP Marketing Cloud（SAP行銷雲）及SAP Commerce Cloud（SAP電商雲），協助客戶能精準且即時分析來店消費者行為。

展望未來，拍檔預計，將依序導入SAP服務雲及 SAP行銷雲，以協助拍檔客戶進行更有效的顧客管理和消費者資訊分析，提升消費者體驗，實踐智慧零售的創新應用。除零售餐飲業外，也期望將數位轉型理念擴展至醫療、教育、製造等領域，持續強化台灣各產業的市場競爭實力。

SAP全球副總裁、台灣總經理謝良承表示，體驗經濟時代來臨，如何提升數位競爭力、打造客製化且貼近消費者需求的產品與服務，成為未來零售餐飲業的致勝關鍵。此次的策略合作，拍檔將能透過SAP C/4HANA，協助業者整合及分析從各通路據點取得的顧客資料，即時且精準地調整服務、銷售及行銷策略，落實分眾行銷，優化客戶體驗。