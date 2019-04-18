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仁寶攜手北科大設新創公司 開發腦波AI輔助診斷產品

2019-04-18 12:13聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

仁寶電腦上午舉行共創腦波AI新世代啟動記者會，仁寶電腦總經理翁宗斌與台北科大校長王錫福出席記者會主持啟動儀式。仁寶電腦與台北科技大學機械工程系教授劉益宏率領團隊投資成立新創公司「宏智生醫科技」，仁寶此次與台北科大團隊合作切入智慧輔助診斷領域，開發目前極具市場競爭力的腦部功能性疾病腦波輔助診斷醫材。

仁寶電腦總經理翁宗斌（右）與台北科大校長王錫福（左）上午主持仁寶攜手台北科大共創...
仁寶電腦總經理翁宗斌（右）與台北科大校長王錫福（左）上午主持仁寶攜手台北科大共創腦波AI新世代記者會啟動儀式。記者徐兆玄／攝影
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台北科技大學機械工程系教授劉益宏率領團隊，以人工智慧技術開發智能腦波輔助診斷系統...
台北科技大學機械工程系教授劉益宏率領團隊，以人工智慧技術開發智能腦波輔助診斷系統，用於檢測憂鬱症。記者徐兆玄／攝影
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