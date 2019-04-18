茂矽憂今年陸廠殺價可能性高 估下半年產業求回溫

2019-04-18 12:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



茂矽董事長暨總經理唐亦仙。 記者鐘惠玲／攝影 分享 facebook

茂矽（2342）前二年營運明顯回升，去年在產品價格經過幾波調漲之後，去年成功轉虧為盈，今年以來市場對市況看法保守，該公司則表示，目前看來，市場庫存待去化的問題其實並不大，但在大陸晶圓廠持續擴充產能之後，今年可能面對的陸廠殺價競爭問題，才是今年市場最嚴重的問題。

茂矽董事長唐亦仙昨（17）日在法說會上表示，茂矽自2009年申請債權債務協商，經過10年努力，終於在今年4月12日還清所有銀行借款，解除紓困。茂矽去年每股稅後純益1.54元，是近幾年最佳的業績表現。

在產能方面，由於新的生產設備購置不易，因此，去年該公司將原有產線經過去瓶頸化之後，每個月的晶圓產出可增至最大6萬片，但因去年第四季產業反轉，致去年平均月產能約為5.7萬片，去年上半年以前，產線滿載、做多少賣多少的盛況已明顯降溫。

茂矽協理暨發言人鄧志達表示，茂矽以MOSFET與二極體產品為大宗，其中，MOSFET去年比重達57%，二極體比重約28%。

茂矽第一季營收3.68億元，年衰退15%，對於後市，茂矽表示，市場先前觀察的市場庫存去化，預計第二季會告一段落，下半年市場需求可望回升，比較大的問題是供應面，且價格殺手將會是中國廠商，主要由於過去幾年間，大陸廠擴產動作較大，新產能陸續開出下，勢必將以價格競爭爭取訂單，所以今年如何取捨產品線是今年重要的議題。

此外，茂矽布局已久的絕緣閘雙極電晶體（IGBT）進展，茂矽也表示，目前已通過台灣與中國共2家客戶信賴性測試，主要應用於汽車空調與壓縮機，預計今年下半年有機會開始出貨，將更積極拓展業務。