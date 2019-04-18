三星關廠 友達、群創迎轉單

2019-04-18 12:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



研調單位IHS Markit今（18）日舉行「2019台灣顯示產業研討會」，會中，IHS顯示部門研究總經理謝勤益表示，受三星關閉LCD產能等因素影響，已經開始出現轉單效應，主要轉至中國大陸京東方，以及台廠友達（2409），群創（3481）也有拿到部分訂單。

去年第四季至今，面板價格不斷下跌，衝擊各廠營收，包括友達、群創、彩晶（6116）等國內主要面板廠，營收都較去年有雙位數衰退。3月開始，三星關閉產線效應，使得需求提前湧現，部分面板價格開始跌深反彈，如32吋至今上漲約4到5美元，近期高點一度達到44美元，可望助長各廠營運。

謝勤益指出，由於三星關閉L8-1產線效應，電視整機廠為預防未來缺料，心理因素影響價錢，帶動需求提前到第二季出現，使得這波漲勢從3月開始，但漲價最多可能漲到7月，下半年新產能開出，會較有挑戰。他認為，今年看起來仍是供過於求，舊LCD面板廠何時轉換與退出和中國大陸新廠產能何時完全上量，會是產業發展中的兩大觀察重點。

三星今年逐步關閉L8-1的LCD產線，轉做QDOLED面板，預計9月完成。謝勤益表示，未來幾年新廠可以滿足60吋以上面板市場，使得台廠及韓廠的8.5代線備感壓力，因此三星選擇產能重整，不排除三星若在QDOLED取得成功後，會關閉更多LCD產線，屆時將對產業市況帶來重大影響。

此外，在面板廠產能擴充之際，關鍵零組件擴產速度跟不上，造成供給緊俏，去年至今，包括偏光片、驅動IC、COF基板等，陸續出現供不應求情況，明年玻璃基板也可能缺貨。謝勤益表示，缺料狀況可能導致供過於求不會那麼嚴重，同時，也會引起搶料潮，大者獨大，大廠越能搶到搶到材料。