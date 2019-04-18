仁寶攜手北科大拓智慧醫療 首創AI診斷憂鬱症

2019-04-18 11:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



北科大與仁寶電腦合作發表 AI 腦波輔助診斷系統啟動儀式，左起為北科大研發長蘇昭瑾、北科大副校長任貽均、北科大校長王錫福、科技部產學司司長邱求慧、仁寶總經理翁宗斌、仁寶副總經理陳威昌、北科大教授劉益宏。圖／北科大提供 分享 facebook 台北科大機械工程系教授劉益宏率領團隊鎖定憂鬱症，今（18）日發表首創以人工智慧技術開發智能腦波輔助診斷系統，榮獲科技大廠仁寶電腦投資成立資本額6,000萬元的新創公司「宏智生醫科技」，攜手布局智慧醫療。

根據世界衛生組織（WHO）估計，憂鬱症困擾全球超過3億人，是造成人類失能、加重社會整體負擔的頭號疾病；目前憂鬱症的診斷仍仰賴醫師問診，必須具備足夠多的特徵症狀、足夠長的持續時間以及足夠影響個案原本功能的嚴重程度，才能確診。

劉益宏指出，透過北科大研究團隊開發的智能腦波輔助診斷系統，技術在國內外都沒有競爭對手，也是仁寶電腦唯一投資頸部以上的智慧醫療項目；可快速評估憂鬱症，成為專業醫療人員在心理健康篩檢及臨床上的得力幫手。

北科大校長王錫福也表示，感測器應用是北科大研發能量最強的領域之一，醫療照護及雲端技術也是主推的應用範圍。

宏智生醫科技結合腦波感測、人工智慧、腦科學技術，先行開發用於憂鬱症腦波輔助診斷的智能設備及雲端服務平台，預計2020年底前完成產品測試、2021年產品上市；屆時除了憂鬱症，還將會陸續推出早期阿茲海默失智症及注意力不足過動症ADHD腦波評估等功能，搶占智慧醫療商機。

全球ICT產業無不積極搶佔智慧醫療市場先機，根據科技顧問機構Accenture估計，2026年之前AI在健康照護的應用將為美國省下一年1,500億美元支出。