謝勤益：面板Q2短期漲價 全年仍是供過於求

2019-04-18 11:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



IHS Markit研究總監謝勤益今（18）日表示，面板今年Q2短期漲價，全年仍是供過於求。

IHS Markit 今天舉行2019台灣顯示產業研討會，謝勤益就「Display市場技術大趨勢分析」指出，3月底開始面板漲價並非是需求效應，而是跌深反彈。