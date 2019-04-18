NCC新漫遊政策 亞太電信：有助解決偏鄉涵蓋

2019-04-18 11:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



NCC宣布通過在偏遠地區開放國內漫遊，亞太電信表示，此舉有助解決所有電信業者對於偏鄉基地台涵蓋問題。 圖／亞太電信提供 分享 facebook 國家通訊傳播委員會（NCC）昨（17）日宣布通過行動寬頻業務網路漫遊政策，在偏遠地區開放國內漫遊，業界解讀，NCC新漫遊政策幫亞太電信借用台灣大哥大網路漫遊「解套」，亞太電信表示，此舉有助解決所有電信業者對於偏鄉基地台涵蓋問題。

亞太電信表示，尊重NCC決議開放偏鄉地區漫遊政策，此舉可協助解決所有電信業者於偏鄉基地台的涵蓋問題，有助於增加偏遠地區民眾消費權益及寬頻近用權。

亞太電信也強調，未來如果能擴大開放到其他區域，對於所有電信業者目前面臨基地台建設不易（住抗／新建）問題，更有助益。

有業者認為，過去對於漫遊相關規定，都在電信法或行動寬頻管理規則中訂定，雖然現在正在立法院立法階段的電信管理法是開放共網、共頻、共建，但目前還沒正式立法，因此沒有明確法源依據，NCC是以政策的方式推行解決漫遊問題，幫亞太電信及台灣大漫遊問題解套意味濃。上周NCC才因為亞太電信未經NCC許可，語音服務漫遊台灣大網路，對雙方開罰180萬元。

也有業者以中性看待，業者認為，未來法規規劃走向開放，現在先開放偏鄉漫遊，當然是偏鄉建設不易，開放漫遊可以照顧弱勢，且NCC也強調，關鍵是提供服務，現有的基地台不准拆掉。