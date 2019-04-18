看好台積電法說會釋利多 外資買盤提前卡位

2019-04-18 10:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



預期台積電法說會內容將捎來喜訊，外資近日買盤湧入、提前卡位。 聯合報系資料照 分享 facebook 晶圓代工龍頭台積電（2330）利多消息不斷，蘋果與高通大和解與2018年年報揭示7奈米領先競爭對手至少一年，在預期法說會內容將捎來喜訊之下，外資近日買盤湧入、提前卡位，推升股價逼近前波高點268元，來到266元，市值達6.89兆元。

近期半導體產業利多消息不斷，蘋果與高通世紀大和解，不僅蘋果在5G數據機晶片卡關問題獲得解決，2020年推出5G智慧型手機機會大增，未來高通5G數據機晶片重回台積電生產，連帶高通手機處理器晶片由三星重回台積電生產機率也大增。

競爭對手三星近期釋出7奈米EUV將於6月量產，引發外界關注，台積電在先進製程研發進度是否持續保持領先，台積電在昨夜公布2018年年報給外界答案，7奈米至製程至少領先競爭對手一年時間，5奈米則在第二季試產並於明年進入量產，3奈米正進行研發中，並持續看好AI及5G發展帶給半導體產業持續成長。台積電在先進製程競賽中仍保持領先地位。

在看好台積電法說會釋出喜訊，外資近5日買超達2.9萬張提前卡位，法人圈預料台積電第二季營收較上季成長5%至10%，除了非蘋陣營華為、聯發科投片量增之外，由格芯轉來大客戶超微新一代Ryzen處理器將在6月推出，本季投片量也開始增溫。