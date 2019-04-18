中華電董座…65歲鄭優被退休 65歲謝繼茂請退反升官

中華電信董事長鄭優。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中華電信董事長鄭優以六十五歲屆齡退休，昨天經行政院核定，將由現任總經理謝繼茂升任董事長。不過稍晚謝繼茂接受中央社訪問時坦言，他因今年滿六十五歲申請屆齡退休，卻在昨天與蘇院長面談後獲得口頭告知接任董事長，他「其實很意外，是出乎想像中的事情」。

這項人事案昨天傍晚被媒體披露，之後中央社也發布新聞證實，之前ＮＣＣ前主委詹婷怡「被請辭」的新聞亦是如此自傳出到被證實。不過鄭優昨天坦然證實將卸任，並表示政治任命的職位，隨時上、隨時下，很正常。

對此人事，行政院發言人Kolas Yotaka表示，這項人事案將由交通部進行後續的相關程序；交通部則低調表示，在收到行政院核示的公文前，暫無回應。

謝繼茂稍晚接受中央社訪問時則轉述，蘇院長對他表示，基層出身擔任中華電董事長，「會給大家一種安定的感覺」。黨政人士則對中央社表示，謝繼茂在中華電信服務超過四十年，符合行政院長蘇貞昌從基層拔擢人才的一貫理念。

鄭優證實將卸任，他也強調，上任以來，中華電信ＭＯＤ用戶突破二○五萬戶，突破法規限制，可以自組頻道套餐，今年前三月ＭＯＤ也轉虧為盈，「可以完成這樣的任務，我很開心」。