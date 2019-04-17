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台積電向股東報告：7奈米製程領先對手至少一年

2019-04-17 22:24經濟日報 記者簡永祥╱即時報導

台積電2018年年報出爐。台積電董事長劉德音和總裁魏哲家首度聯名，在致股東報告書中表示，台積電先進製程7奈米領先對手至少一年，看好5G和人工智慧（AI）將驅動半導體業持續成長。台積電挾強大的技術組合、最廣泛的客戶及最大規模的潛力市場三大優勢，比過去任何時候都處於更佳位值，去掌握未來成長的機會。

台積電創辦人張忠謀在去年交棒給劉德音和魏哲家，劉、魏兩人一年來經歷產業劇烈波動，美中貿易大戰牽動全球經濟成長放緩、智慧手機成長趨緩等空前挑戰，仍憑藉台積電多年累積的實力，首次一起向股東信心強調，台積電的技術、客戶關係根基穩固，能抵擋任何逆風和挑戰，並掌握更好的機會。

台積電董事長劉德音與總裁魏哲家在年報中的致股東報告書表示，107年是台積電達成許多里程碑的一年，營收、純益與每股盈餘已連續7年創下紀錄；台積電成功量產7奈米製程，領先其他同業至少一年，是業界最先進的邏輯製程技術，且 第二代7奈米強化版也進入試產。

劉德音和魏哲家在致股東報告中，強調台積電去年晶圓出貨量達1,080萬片12吋約當晶圓，年增2.9%，提供261種不同製程技術，為481個客戶生產1萬436種不同產品，在積體電路製造服務領域市占率攀高至56%，已連續九年成長。

台積電股東奈米
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