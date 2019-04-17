台灣松下推東奧官方指定款電視 今年營收挑戰361億新高

2019-04-17 21:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



台灣最大家電製造業者的台灣松下發表2020東京奧運官方指定款電視，部分面板採用友達(2409)、群創的電視，將以55、65吋4K電視在台灣市場銷售為主，在4K的佔比將可達二成以上，挹注2019年度的營收挑戰將再創361億元的新高。

台灣松下17日舉行年度新產品發表會，最受矚目的新款的六原色液晶電視。負責銷售的台松電販總經理許國士表示，話題十足的最新Panasonic薄型4K電視，憑著影像科技的不斷創新，再度成為2020東京奧運官方指定電視，也是業界超過30年的奧運合作夥伴。

許國士指出，影像上擁有日本獨家的六原色顯像技術可提升色彩整體鮮明度，搭載的HCX影像晶片更是與好萊塢畫質合作的結晶，能在色彩、亮度、暗階三方面都達到趨近電影專業級表現，逼真畫質再搭配劇場級杜比全景聲震撼音效，在家就能感受身歷東京奧運現場般的震撼，盡賞世界頂尖運動員最高水準表現。

此次的Panasonic「2019春季新商品發表會」，整合旗下多款全新商品，還包括200W大吸力無線吸塵器，以及電冰箱、滾筒洗衣機、微電腦電子鍋及IH調理爐等多樣日本製商品，以好還要更好的不斷創新突破，提供消費者全新「極致」生活體驗。

許國士表示，主力產品銷售台數以及市場佔有率，包括目標電視15萬台、15% ，其中，4K電視12萬台、22%；電冰箱22萬台、37%；洗衣機21萬台、34%，都要挑戰台灣市場佔有率第一大。

為了因應台灣特殊氣候環境，特別引進日本製無線吸塵器搭載新高效真空馬達，超強200W大吸力，可將髒污吸得更快更徹底。

台灣松下有「迷你松下」美譽，具有研發、生產、內外銷及售後服務四大機能。2018年會計年度營業額是349億元，達到了增收增益的績效，創下新高，成長主要動能來自家電的空調與冰箱，以及車載商品。2019會計年度營業額挑戰目標361億元，將可再創新高。