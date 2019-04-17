親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

iOS 13不只暗黑模式 全新觸控手勢功能曝光

大學英翻中考卷有人空白有人加注音 師嘆真的不會教

台灣松下推東奧官方指定款電視 今年營收挑戰361億新高

2019-04-17 21:23經濟日報 記者張義宮╱即時報導

台灣最大家電製造業者的台灣松下發表2020東京奧運官方指定款電視，部分面板採用友達(2409)、群創的電視，將以55、65吋4K電視在台灣市場銷售為主，在4K的佔比將可達二成以上，挹注2019年度的營收挑戰將再創361億元的新高。

台灣松下17日舉行年度新產品發表會，最受矚目的新款的六原色液晶電視。負責銷售的台松電販總經理許國士表示，話題十足的最新Panasonic薄型4K電視，憑著影像科技的不斷創新，再度成為2020東京奧運官方指定電視，也是業界超過30年的奧運合作夥伴。

許國士指出，影像上擁有日本獨家的六原色顯像技術可提升色彩整體鮮明度，搭載的HCX影像晶片更是與好萊塢畫質合作的結晶，能在色彩、亮度、暗階三方面都達到趨近電影專業級表現，逼真畫質再搭配劇場級杜比全景聲震撼音效，在家就能感受身歷東京奧運現場般的震撼，盡賞世界頂尖運動員最高水準表現。

此次的Panasonic「2019春季新商品發表會」，整合旗下多款全新商品，還包括200W大吸力無線吸塵器，以及電冰箱、滾筒洗衣機、微電腦電子鍋及IH調理爐等多樣日本製商品，以好還要更好的不斷創新突破，提供消費者全新「極致」生活體驗。

許國士表示，主力產品銷售台數以及市場佔有率，包括目標電視15萬台、15% ，其中，4K電視12萬台、22%；電冰箱22萬台、37%；洗衣機21萬台、34%，都要挑戰台灣市場佔有率第一大。

為了因應台灣特殊氣候環境，特別引進日本製無線吸塵器搭載新高效真空馬達，超強200W大吸力，可將髒污吸得更快更徹底。

台灣松下有「迷你松下」美譽，具有研發、生產、內外銷及售後服務四大機能。2018年會計年度營業額是349億元，達到了增收增益的績效，創下新高，成長主要動能來自家電的空調與冰箱，以及車載商品。2019會計年度營業額挑戰目標361億元，將可再創新高。

許國士強調，各大機構對於2019年經濟景氣都持保留態度，認為將會放緩成長速度。在台灣家電業方面，傾向橫向發展，成長鈍化。因此，台灣松下提供高附加價值，提供消費者使用價值的商品才能獲得青睞，這也是營收持續成長最大的關鍵。

話題十足的最新Panasonic薄型4K電視來台，憑著影像科技的不斷創新，再度成...
話題十足的最新Panasonic薄型4K電視來台，憑著影像科技的不斷創新，再度成為2020東京奧運官方指定電視。記者張義宮／攝影
分享
台灣松下發表2020東京奧運官方指定款電視受矚目，挹注 2019年度營收挑戰36...
台灣松下發表2020東京奧運官方指定款電視受矚目，挹注 2019年度營收挑戰361億元新高。記者張義宮／攝影
分享

東京奧運台灣松下電視
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

張忠謀退休金曝光 台積電付他這麼多

2019-04-17 22:02

京東戰略投資五星電器購入46%股份

2019-04-17 22:37

半導體未來成長驅動力 台積電：5G及AI

2019-04-17 21:28

鄭優屆退 政院核定謝繼茂升任中華電董事長

2019-04-17 19:17

露天拍賣引進ebay商品 跨境電商布局再進一步

2019-04-17 16:58

記憶體模組廠 宜鼎看好下半年訂單回籠

2019-04-17 14:36

宏碁小金雞攜手偉薩科技 安圖斯攻AI運算平台

2019-04-17 14:36

可望投入總統大選 兩岸三地「郭董概念股」集體走強

2019-04-17 13:17

鴻海新生代兩大將 角色吃重

2019-04-17 02:23

王文淵：拚經濟最重要

2019-04-17 02:23

郭台銘暗示 效法台塑共治模式

2019-04-17 02:23

台北電腦展 強打AI物聯網

2019-04-17 01:22

超微CEO 將談高效能運算

2019-04-17 01:22

半導體明年復甦 汽車應用成長快

2019-04-17 00:46

推特 開發短影音廣告商機

2019-04-16 23:43

法說前夕 台積釋6奈米利多

2019-04-16 23:36

鴻家軍市值 一天增170億

2019-04-16 23:32

楊應超：郭台銘不輸韓國瑜

2019-04-16 23:31

外媒點名盧松青 鴻海熱門接班人

2019-04-16 23:31

三星先進製程 緊追台積電

2019-04-16 23:30

本土新創Whoscall 獲國泰注資

2019-04-16 23:22

Gogolook防詐技術 進軍港金融業

2019-04-16 23:22

iPhone 8舊瓶裝新酒 考驗果粉忠誠

2019-04-16 23:22

新iPhone 8組裝訂單 和碩全包

2019-04-16 23:22

台積電推出6奈米製程 2020年第1季試產

2019-04-16 19:13
看更多

熱門文章

3度協商宣告破局 長榮空服員恐醞釀罷工

2019-04-17 15:30

鴻海新生代兩大將 角色吃重

2019-04-17 02:23

新iPhone 8組裝訂單 和碩全包

2019-04-16 23:22

郭台銘暗示 效法台塑共治模式

2019-04-17 02:23

張忠謀退休金曝光 台積電付他這麼多

2019-04-17 22:02

長榮空姐吵什麼？一張表看懂關鍵在「錢」喬不攏

2019-04-17 17:37

鄭優證實卸任中華電信董座 由總經理謝繼茂接任

2019-04-17 18:37

長照扣除額增排富條款 在家照顧者也納入

2019-04-17 00:00

65年老字號 中連貨運資遣千人

2019-04-16 23:27

長榮空服員勞資調解不成 工會：不排除罷工

2019-04-17 15:24

南山新醫療險 中高齡福音

2019-04-17 03:06

本土新創Whoscall 獲國泰注資

2019-04-16 23:22

65年老字號 中連貨運退出市場

2019-04-17 00:22

政院拍板 長照扣除定額12萬

2019-04-17 02:23

賣非法追劇神器 將重罰

2019-04-16 23:25

法說前夕 台積釋6奈米利多

2019-04-16 23:36

外媒點名盧松青 鴻海熱門接班人

2019-04-16 23:31

長榮三度勞資協商破局 空服員恐醞釀罷工

2019-04-17 16:45

壽險搶買 公債利率溜滑梯

2019-04-17 03:06

台北電腦展 強打AI物聯網

2019-04-17 01:22

25日開始查詢所得 是否適用試算服務這裡查

2019-04-17 05:52

iPhone 8舊瓶裝新酒 考驗果粉忠誠

2019-04-16 23:22

鄭優屆退 政院核定謝繼茂升任中華電董事長

2019-04-17 19:17

楊應超：郭台銘不輸韓國瑜

2019-04-16 23:31

紙上公司稅事 二招因應

2019-04-17 03:02

中連貨運將解雇上千人 遍及14縣市

2019-04-17 00:26

純網銀開放家數增？ 仍是三搶二

2019-04-17 00:28

可望投入總統大選 兩岸三地「郭董概念股」集體走強

2019-04-17 13:17

工會擬罷工！長榮航籲雙方回到談判桌持續理性協商

2019-04-17 18:44

三星先進製程 緊追台積電

2019-04-16 23:30

拉抬芭樂價格 陳吉仲：一週內可讓每公斤逾20元

2019-04-17 14:14

王文淵：拚經濟最重要

2019-04-17 02:23

半導體明年復甦 汽車應用成長快

2019-04-17 00:46

火線話題／設獨董不等於落實公司治理

2019-04-17 02:48

美國第一銀行奇諾崗分行 今開業

2019-04-17 15:15

稅捐法修訂 擬降滯納金

2019-04-16 23:24

DBU人民幣存款降 轉買保單

2019-04-17 03:06

鴻家軍市值 一天增170億

2019-04-16 23:32

去年東南亞來台旅客 創新高

2019-04-17 10:37

STO在吵甚麼？ 金管會主導金融科技大戲 業者提2點關鍵

2019-04-17 12:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top