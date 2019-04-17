創舉！保德信人壽攻台灣市場 打免費牌

2019-04-17 19:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



保德信國際人壽深耕台灣市場，針對台灣人的財務痛點，打出免費課程牌。此舉不但是國內壽險業創新服務首例，也是美商保德信金融集團在海外市場推廣首例。

保德信國際人壽是美國保德信金融集團在台灣的壽險子公司，在台成立逾29年，向來以業務部隊為主，近年開始發展銀行保險。該公司對業務員向來強調自己培訓，有一套自己的文化與信仰，為國內專注保險保障的優質公司。

保德信國際人壽17日舉行盛大記者會，總經理泰迪倫(Dylan Tyson)宣布從美國母集團引進，增進財務素養的系列課程，免費幫國內企業、學校、團體組織上課，歡迎有興趣的單位與該公司聯絡。

保德信金融集團目前在台灣、日本、韓國、巴西、阿根廷、墨西哥、印度、馬來西亞、印尼、智利等十地有營業據點。泰迪倫說，台灣是集團在海外推廣這項課程的首選地，台灣保德信委託台灣尼爾森進行的調查也顯示，財務問題是台灣民眾最大的壓力來源，比對工作或健康都要憂慮。

保德信國際人壽策略長邢益華表示，課程共有四個系列：財務規畫、投資規畫、風險規畫、退休規畫，每堂課60到90分鐘，最重要是場地，希望雇主或機構決策者可提供會議室，無論多麼偏遠，保德信團隊都願意前往服務。

邢益華說，台灣保德信去年10月引進課程並將內容在地化後，已有兩家企業、一家政府單位、一家協會、合計1,400人上過課程，高達97%的受訪者覺得非常滿意，決定擴大服務範圍。近期將與國內的人力銀行業者合作，先幫他們的員工上課，獲得認同後，再由人力銀行引薦企業客戶來上課。

為避免誤解，邢益華說，除非上課的單位自己主動要求，否則保德信的講師在授課過程，絕對不會介紹產品。另外，無論企業、學校或團體在台灣的哪個角落，無論多偏遠，保德信的團隊都願意前往服務。