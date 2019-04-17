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Netflix：市場需求大 新進競爭者造成影響不大

2019-04-17 19:21經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

Netflix公布2019年第1季財報，營收突破45億美元，全球串流付費會員數突破1.48億，單季淨增數為960萬，年增率16%，創歷史新高。新增用戶中，174萬來自美國地區，786萬來自美國以外地區。

Netflix是全球最大串流影音業者，以多種原創內容吸引用戶。Netflix公布，在韓國原創影集《李屍朝鮮》（Kingdom）推出後，成為 Netflix 在韓國開台至今最成功的首季劇集，吸引眾多韓國以外會員收看，在亞洲各地格外受歡迎。接下來強化優質印度內容，預計至2020年底，將推出15部印度原創電影，提供給全球 Netflix 會員。

為方便消費者加入及觀賞Netflix，Netflix目前與全球十家業者推出套裝方案；包括台灣第一大影視平台中華電信MOD。

近期蘋果及迪士尼都推出影音訂閱服務。Netflix 表示，新進者對 Netflix 成長不會有實質影響，全球對優質電影及電視內容需求龐大，Netflix 僅能滿足其中一小部分，如Netflix 於美國地區串流時數僅占全國總電視收看時數近10%；而根據美國網絡設備製造公司Sandvine 估算，Netflix 僅占全球行動網路下載流量約2%，代表在其他國家及行動裝置上仍有可觀的成長潛力。

Netflix韓國
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